Dying Light 2 Stay Human: Roadmap für die kommenden Monate vorgestellt

Am 4. Februar 2022 ist es soweit und das von Techland entwickelte Action-Rollenspiel Dying Light 2 Stay Human wird im Handel erhältlich sein. Jetzt hat das Entwicklerstudio die Roadmap für die kommenden Monate der Öffentlichkeit vorgestellt. Ab April 2022 erwarten alle Hobby-Abenteurer diverse Events. Im Mai 2022 folgt dann der erste Story-DLC. Zudem gibt es für Interessierte auf dem offiziellen YouTube-Channel von Dying Light 2 Stay Human jede Menge Informationen zum kommenden Release. Hier finden sich unter anderem diverse Episoden der Dying-2-Know-Reihe.

Dying Light 2 Stay Human erscheint sowohl für den PC als auch für Sonys PlayStation 4 sowie für die PlayStation 5. Zudem ist der Titel für Microsofts Xbox One und Xbox Series verfügbar. Alle Vorbestellungen enthalten das exklusive digitale Reload-Pack und das Reach-for-the-Sky-Pack. Diese bringen einzigartige Outfits, Waffen, Rucksäcke und Gleitschirm-Skins mit sich. Das Reach for the Sky Pack wurde in Zusammenarbeit mit Rosario Dawson (The Mandalorian, Sin City) entwickelt.

Dying Light 2 Stay Human ist ein storybasiertes Open-World-Action-Rollenspiel. Dabei handelt es sich um die Fortsetzung des 2015 erschienenen Dying Light, das laut eigenen Angaben von über 25 Millionen Menschen auf der ganzen Welt gespielt wurde. Im kommenden Titel besuchen die Spieler die letzte Hochburg der Menschheit im Kampf gegen das Virus. Ausgefeilte Parkour-Mechaniken sollen es ermöglichen, die offene Welt zu erkunden und sie im taktischen Kampf zu behaupten. Vor dem Hintergrund einer verlorenen Zivilisation und der Verortung der Welt im modernen finsteren Zeitalter erfordert die Suche nach Gegenständen und der Herstellung von Ausrüstung eine kreative Herangehensweise. Das Gameplay wechselt in einem Tag- und Nachtzyklus, sodass die Spieler es wagen können, nachts verlassene Höhlen von Infizierten zu plündern und tagsüber die dunklen Geheimnisse der Machthaber zu entdecken.