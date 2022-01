Epic Games Store verschenkt in der kommenden Woche ein Strategiespiel

Auch in der kommenden Woche gibt es wieder ein neues Gratisspiel im Epic Games Store. Aktuell können alle Spieler kostenlos in die Welt von Gods Will Fall eintauchen. Ab dem 13. Januar 2021 steht dann der rundenbasierte 4X-Strategietitel Galactic Civilizations III zum Download bereit. Voraussetzung ist wie immer ein Account im Epic Games Store, bzw. muss die Shopsoftware installiert sein.

Galactic Civilizations III wurde von Stardock entwickelt und im Mai 2015 für Microsofts Windows veröffentlicht. Der Titel stellt die Fortsetzung von Galactic Civilizations II: Dread Lords aus dem Jahr 2006 dar.

Jedes Spiel verfügt über eine einzigartige Karte sowie über Welten und Herausforderungen. Dabei besteht die Möglichkeit gegen bis zu 100 Gegner anzutreten. Zudem führen mehrere Wege zum Sieg. Duelle lassen sich durch militärische Eroberung, kulturelle Vorherrschaft, technologischen Aufstieg oder politische Bündnisse gewinnen. Dabei gilt es auch einen Technologiebaum von immenser Breite und Tiefe zu erforschen. Alle spielbaren Fraktionen haben ihre eigenen Spezialisierungen. Des Weitern können Anpassungen an Fraktionen und Raumschiffen vorgenommen werden. So lässt sich unter anderem eine Zivilisation mit einem individuellen Aussehen erschaffen.

Jede Welt bietet zahlreiche Ressourcen, die neue Strategien erforderlich machen können. Außerdem gilt es individuelle planetare Anführer einzusetzen, die Welten regieren und entscheiden, welche Verbesserungen wann gebaut werden. Mächtige Gegenstände, die auf Planeten in der gesamten Galaxie verborgen sind, gewähren der eigenen Zivilisation sofortigen Zugriff auf neue Fähigkeiten. Mit den Hypertoren („Hypergates“) stehen mächtige Portale zur Verfügung, die sich untereinander verbinden lassen. Spione können Technologien stehlen, Gerüchte in Umlauf bringen, um die Einwohner aufzuwiegeln, gegnerische Welten sabotieren oder sogar Attentate auf feindliche Bürger verüben.