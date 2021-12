Dying Light 2: Stay Human erscheint in Deutschland nur geschnitten

Gewaltdarstellungen in Videospielen sind bereits in den 90ern für die Verwahrlosung der Jugend verantwortlich gemacht worden. Entsprechend gibt es durch die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz (BzKJ) eine Prüfung für solche Spiele und die Unterhaltungsindustrie hat auch eine Selbstkontrolle eingeführt (USK). Mit Dying Light 2: Stay Human reiht sich nun ein weiterer Titel in die Liste der Spiele ein, die in Deutschland nicht ungeschnitten erscheinen dürfen. Grund zur Beanstandung ist unter anderem die Möglichkeit menschliche Gegner zu enthaupten und anschließend zu zerstückeln. Was allerdings letztendlich nur der eigenen Sicherheit dient, schließlich verwandelt sich eine kopflose Leiche nur in den wenigsten Fällen in einen Zombie.

Außerdem störte sich die USK daran, dass auch NPCs in Mitleidenschaft gezogen werden. Diese werden sich in der deutschen Version von Dying Light 2: Stay Human nicht im Vorbeigehen einfach töten lassen.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Laut den Entwicklern sollen sowohl die Story als auch die grundlegenden Gameplay-Mechaniken nicht unter den Anforderungen der USK leiden. Zudem wird der geschnittene Titel in Deutschland nur digital angeboten werden.

Des Weiteren bleibt abzuwarten wie der deutsche Markt reagieren wird. Nur die wenigsten Spieler dürften Interesse an einer geschnittenen Version von Dying Light 2: Stay Human haben. Dies könnte die illegalen Downloads stark beeinflussen. Allerdings wäre es auch möglich, dass sich viele Nutzer im Ausland bedienen werden. Zwar könnten die Verantwortlichen Nutzer aufgrund ihrer geographischen Herkunft blocken, dies lässt sich mit einem VPN aber problemlos umgehen. Somit dürfte das Verbot der USK lediglich dafür sorgen, dass ein noch größeres Interesse an der ungeschnittenen Version entsteht, als dies bisher der Fall war.