Im Januar 2022: God of War kommt für den PC

Bislang sind lediglich Sony PlayStation-Besitzer in das Vergnügen gekommen, die Kontrolle von Kratos und Atreus in God of War zu übernehmen. Allerdings erscheint der Titel aus dem Jahr 2018 nun auch für den PC. Ab dem 14. Januar 2022 wird das Spiel erhältlich sein. Besonders erfolgversprechend ist der Fakt, dass die verantwortlichen Entwickler der PlayStation-Versionen von Sony Santa Monica die Portierung übernehmen werden. Laut Sony wurden allein für die PlayStation 4 rund 19,5 Millionen Kopien des Action-Adventures verkauft.

Das Hauptziel bei der Umsetzung von God of War für den PC war laut den Entwicklern die vom Team geschaffenen Inhalte hervorzuheben. Hierbei soll die Hardware eine entscheidende Rolle spielen. Unter anderem steht eine echte 4K-Auflösung zur Verfügung. Zudem lässt sich die Optik mit den richtigen Einstellungen noch weiter optimieren. Außerdem ist NVIDIAs DLSS sowie die Reflex-Low-Latency-Technologie vorhanden. 21:9 Ultra-Widescreens werden ebenfalls unterstützt.

Auch wenn sich die PC-Version problemlos mit der Tastatur spielen lässt, ist es möglich auf ein Gamepad zurückzugreifen. Hier kündigte Sony bereits an, dass DualShock-4- und DualSense-Wireless-Controller sowie zahlreiche andere Gamepads mit God of War genutzt werden können. Alle Keyboard-User sind in der Lage, die Belegung der Tasten nach den eigenen Vorlieben anzupassen.

Neben der Vollversion von God of War beinhaltet die PC-Version das Todesschwur-Rüstungsset für Kratos beziehungsweise Atreus sowie die Schilddesigns "Wächter des Verbannten", "Faustschild der Schmiede", "Seelenschild der Lichtalben" und “Dökkskjöldur”. Zudem sollen in den kommenden Wochen und Monaten weitere Informationen folgen. Ein knapp dreiminütiger Announcetrailer gibt bereits erste Einblicke in den PC-Port des Spiels des Jahres 2018.