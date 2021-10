Back 4 Blood bekommt nun doch einen Kopierschutz

Das Survival-Horror-Game Back 4 Blood erscheint am 12. Oktober 2021 sowohl für Sonys PlayStation 4, bzw. 5 sowie für die Xbox One und Xbox Series. Außerdem lässt sich der Shooter auf dem PC spielen. Bislang waren Gamer davon ausgegangen, dass bei Back 4 Blood kein Kopierschutz zum Einsatz kommt. Wie sich jetzt allerdings herausgestellt hat, setzt Turtle Rock Studios beim kommenden Survival-Horror auf die umstrittene DRM-Software Denuvo. Zuletzt sorgte Denuvo bei Resident Evil Village für Chaos und bremste das Spiel unnötig aus. Auch wenn in erster Linie der Mix aus dem erwähnten Kopierschutz und einer eigenen Lösung von Capcom hierfür verantwortlich war, dürfte sich Denuvo auch bei Back 4 Blood negativ auf die Ressourcen auswirken.

Besonders bitter ist jedoch der Fakt, dass die Spieleschmiede die Vorbesteller nicht auf die Änderung aufmerksam gemacht hat. Denuvo wurde erst am 28. September 2021 in das Spiel eingeführt. Mittlerweile findet sich auf der Steam-Produktseite ein entsprechender Hinweis. Ob Vorbesteller ihre Bestellung nun stornieren können, ist bis dato nicht bekannt.

Des Weiteren wird die Zukunft zeigen, wie lange Denuvo tatsächlich im Spiel bleiben wird. In der Regel versuchen die Entwicklerstudios so Zeit zu gewinnen, bis es Crackern gelingt, das Spiel zu kopieren und im Internet zu verteilen. Je länger es nach dem Release keinen illegalen Downloads gibt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass potenzielle Käufer nicht warten wollen und zum Original greifen. Sollte aber bereits am Releasetag ein entsprechender Download zur Verfügung stehen, hat dies signifikante Auswirkungen auf die Verkaufszahlen.

Ob nun ein Shitstorm über die Turtle Rock Studios hereinbrechen wird und die Gamer mit einem Review-Bombing zurückschlagen werden, bleibt zunächst abzuwarten. Allerdings dürfte die Einführung des Denuvo Kopierschutzes für reichlich Kritik sorgen.