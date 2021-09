The Market of Light: UE5-Gameplay-Demo jetzt kostenlos auf Steam

Mit der Einführung der Unreal Engine 5 versprechen sich Spiele-Entwickler und Spieler eine noch realistischere und detailliertere Darstellung in Videospielen. Um interessierten Entwicklern bereits vorab einen Einblick in die Möglichkeiten der neuen Engine zu ermöglichen, stellte Epic Games bereits vorab eine Version der UE5 bereit.

Ein kleines Entwicklerstudio aus Japan hat die Gelegenheit genutzt und ein Mini-Spiel namens "The Market of Light" auf Steam veröffentlicht. Der Titel ist kostenlos und ermöglicht Spielern einen Einblick in die Next-Gen-Grafik, ohne die Unreal Engine selber herunterladen zu müssen. Da es sich bei dem Game vor allem um eine Grafik-Demo handelt, sind auch die spielerischen Möglichkeiten entsprechend begrenzt.

In The Market of Light schlüpfen Spieler in die Rolle eines kleinen Glühwürmchens, dass über einen Markt fliegt und während der Erkundung Lichtkugeln sammeln muss. Auf technischer Seite beeindruckt vor allem das Beleuchtungssystem Lumen sowie das Meshsystem Nanite. Beide Features wurden speziell für die Unreal Engine 5 entwickelt. Entwickler Epic Games gewährte bereits im Mai diesen Jahres mit der Veröffentlichung der Techdemo "Valley of the Ancient" Einblicke in die neuen Systeme der nächsten UE.

Wer The Market of Light ausprobieren möchte, sollte über ein halbwegs performantes System sowie genügend Speicherplatz verfügen. So wird in den Mindestanforderungen eine NVIDIA GeForce GTX 1070 und 8 GB Arbeitsspeicher empfohlen. Der notwendige Speicherverbrauch ist mit 23 GB zudem ziemlich hoch für eine reine Tech-Demo.