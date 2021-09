Steam: Neuer Sale und zwei Gratisspiele

Passend zur Wochenmitte gibt es bei der Valve-Vertriebsplattform Steam wieder neue Angebote. Für alle Schnäppchenjäger besteht unter anderem die Möglichkeit bis zum 1. Oktober 2021 um 10 Uhr bis zu 85 % beim Kauf einer Rebellion-Vollversion zu sparen. Sniper Elite 4 wurde von 60 Euro auf 9 Euro reduziert. Aber auch Zombie Army 4: Dead War gibt es für einen Preisnachlass von 50 % bei Steam zu ergattern. 40 % lassen sich bei Evil Genius 2: World Domination sparen. Eine komplette Übersicht aller Sales der Rebellion Publisher-Aktion finden sich hier.

Auch Konami hat die Spendierhosen an und gewährt allen Gamern Rabatte auf Metal Gear Survive, Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution sowie auf die eFootball PES 2021 SEASON UPDATE Standard-Edition und viele mehr. Eine Übersicht gibt es hier.

Wer lieber hinter das Steuer eines Rennboliden hüpfen möchte, hat bei Need for Speed Heat die Möglichkeit dazu. Hier liegt der aktuelle Verkaufspreis bei knapp 10 Euro. Spyro Reignited Trilogy lässt sich momentan rund 65 % günstiger ergattern. Alle Angebote auf Steam können hier abgerufen werden.

Neben den zahlreichen Schnäppchen auf Steam lassen sich zudem zwei Spiele völlig kostenlos ergattern. Sowohl Syberia als auch Syberia 2 gibt es derzeit gratis auf der Valve-Vertriebsplattform. Verantwortlich für die Entwicklung des Adventures ist die französische Spieleschmiede Microïds. Der erste Teil erschien im Januar 2002 auf allen gängigen Systemen. Der Nachfolger erblickte im März 2004 das Licht der Welt. Beide Adventures wurden vom belgischen Comiczeichner Benoît Sokal entworfen. Syberia spielt in Europa, alle Schauplätze des Spiels sind allerdings fiktiv. Protagonistin Kate Walker ist eine Rechtsanwältin aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Geschichte beginnt, in dem sich Walker aufgrund ihres Arbeitgebers, der Anwaltskanzlei Marson & Lormont, in das französische Valadilène begibt.