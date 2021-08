Jurassic World Evolution 2 erscheint am 9. November 2021 für PC und Konsolen

Die Spieleschmiede Frontier Developments hat jetzt bekanntgegeben, dass die Dinosaurierpark-Management-Simulation Jurassic World Evolution 2 am 9. November 2021 sowohl für den PC als auch für Sonys PlayStation 5 & 4 sowie Microsofts Xbox Series und die Xbox One erscheinen wird. Die Fortsetzung bietet den Spielern einen Kampagnenmodus, erweiterte Bauoptionen, mehr Anpassungsmöglichkeiten und den neuen Chaostheorie-Modus. Hier lassen sich "Was wäre wenn"-Szenarien aus allen fünf Filmen der Jurassic-Park/World-Reihe spielen.

Mit der Deluxe-Edition erhalten alle Gamer neben dem Basisspiel drei exklusive Fahrzeug-Skins, die von der Dinosaur Protection Group inspiriert wurden, sowie sechs Einrichtungsschilder für Gebäude und fünf weitere prähistorische Spezies für den Herausforderungs- und Sandbox-Modus. Darüber hinaus gibt es für alle Vorbesteller drei Ingame-Belohnungen, die sie bei der Veröffentlichung von Jurassic World Evolution 2 nutzen können.

Jurassic World Evolution 2 ist nicht mehr auf die Muertes-Inseln beschränkt, sondern entfaltet sich in verschiedenen Umgebungen, die von dichten Wäldern über felsige Wüsten bis hin zu sonnengefluteten Tropen reichen. Im Kampagnenmodus tauchen die Spieler in eine Jurassic-World-Geschichte ein. Die Ereignisse knüpfen dabei an die Geschehnisse in Jurassic World: Gefallenes Königreich an.

Eine weitere Neuerung in Jurassic World Evolution 2 ist der Chaostheorie-Modus. Hier können die Spieler entscheidende Momente aus der Jurassic-Park/World-Filmreihe noch einmal erleben. Dazu zählen unter anderem John Hammonds Traum von einem funktionierenden Jurassic Park zu verwirklichen oder einen T-Rex im Amphitheater von San Diego zu präsentieren.

Für diejenigen, die ihrer Kreativität freien Lauf lassen wollen, bietet der Sandbox-Modus alle Werkzeuge, um einen ultimativen Jurassic Park oder Jurassic World Dinosaurierpark zu erschaffen. Im Herausforderungsmodus können die Spieler ihre Managementfähigkeiten in einer Reihe verschiedener Missionen mit steigendem Schwierigkeitsgrad unter Beweis stellen und versuchen, in kürzester Zeit die beste Parkbewertung zu erreichen.

In Jurassic World Evolution 2 gibt es mehr als 75 prähistorische Spezies zu entdecken, darunter die Flug- und Meeresreptilien sowie die wiederkehrenden Lieblingsdinosaurier der Community. Durch Bioengineering können die Hobby-Züchter ihre Dinosaurier mit neuen Farben und Mustern versehen und ihre Genome verändern. So lassen sich auch neue Eigenschaften freischalten.

Jurassic World Evolution 2 erscheint am 9. November für rund 60 Euro in der Standardversion. Die Deluxe-Edition liegt bei knapp 70 Euro. Zudem wird es die Simulation für die Konsolen auch in einer physischen Form geben. Vorbestellungen lassen sich bereits ab heute vornehmen. Alle Infos hierzu gibt es hier.