Microsoft: Flight-Simulator-Update bringt detailliertere Orte in Deutschland

Microsoft hat bei seinem Xbox Stream im Rahmen der gamescom ein großes Update für den Flight Simulator vorgestellt. Demnach sollen in den nächsten Monaten neue Inhalte veröffentlicht werden, die sowohl auf dem PC als auch der Xbox Series X/S verfügbar sein werden.

Ein großer Aspekt des Updates widmet sich dabei Deutschland und seinen südlichen Nachbarländern. So soll man im kommenden World Update VI die Bundesrepublik sowie Österreich und die Schweiz in "nie gekannter Detailverliebtheit" erkunden können. Dazu wurden neue Luftbilder, hochauflösende Höhenkarten und sogar mehrere neue 3D-Städte in den Simulator eingefügt. Besonderen Wert wurde dabei auf die Städte Basel in der Schweiz und Wien in Österreich sowie das Alpenpanorama gelegt. Dazu kommen 100 berühmte Orte und mehrere Flughäfen wie der in Lübeck, Stuttgart, Klagenfurt und St. Gallen.

Darüber hinaus werden mit dem Update auch neue Erkundungsflüge, Lande-Herausforderungen und "Bush Trips" ins Spiel kommen. Das World Update VI steht ab dem 7. September auf dem Ingame-Marktplatz kostenlos zum Download bereit.

Wie bei jedem World Update kündigte das Entwickler-Team zudem eine neue Serie von Flugzeugen mit Bezug zu den jeweiligen Regionen an. Im Fall von Deutschland ist das die Junkers JU-52 aus dem Jahre 1930, auch Tante JU genannt. Um ein möglichst detailgetreues 3D-Modell zu kreieren, wurde das gesamte Flugzeug in der Realität mit einem hochauflösenden Digitalscanner abgetastet. Mit an der Entwicklung beteiligt war auch der Enkel des ursprünglichen Konstrukteurs sowie einer der letzten Piloten des Fliegers. Im Gegensatz zu der detaillierteren Welt ist das Junkers JU-52 jedoch nicht kostenlos im Update enthalten und wird ab dem 7. September für 14,99 Euro im Simulator erhältlich sein.