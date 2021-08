game: Eher geringe Wettbewerbsfähigkeit für deutschen Gaming-Markt

Der Verband der deutschen Games-Branche game hat sein Branchenbarometer 2021 auf Basis einer Mitgliederbefragung zur aktuellen Lage des deutschen Gaming-Marktes vorgestellt. Insgesamt bescheinigen deutsche Spiele-Unternehmen der hiesigen Gaming-Branche im internationalen Vergleich eine eher geringe Wettbewerbsfähigkeit.

Konkret bewerten ganze 56 % der befragten Unternehmen die Lage als "eher schlecht", 14 % vergeben sogar ein "schlecht". Auf der anderen Seite bewerten lediglich 31 % die Chancen als "eher gut". Die Option "sehr gut" wurde von keiner einzigen Firma gewählt.

Den größten Nachholbedarf sieht die Branche hierzulande wenig überraschend vor allem im Bereich der digitalen Bildung sowie der Internet-Infrastruktur. Auch beklagen die Unternehmen die im internationalen Vergleich hohe Steuerlast in Deutschland. Am besten weg gekommen sind hingegen die Bereiche "Games-Förderung" sowie die Ausbildung von Nachwuchskräften. Dazu beigetragen dürfte vor allem die kürzlich angelaufene bundesweite Förderung von Computerspielen mit 50 Millionen Euro pro Jahr. Zudem bieten immer mehr private sowie öffentliche Hochschulen spezialisierte Studiengänge in dem Bereich der Spieleentwicklung an.

Der Verband hat auf Basis der Umfrage eine Liste mit den wichtigsten Forderungen für die kommenden Legislaturperiode vorgestellt: