PlayStation 4 & 5: PSN-Sale mit mehr als 1.500 Angeboten

Für alle PlayStation-4- und PS-5-Spieler gibt es jetzt im PSN-Store einen Sale mit über 1.500 Angeboten. Dazu zählt unter anderem eine Preissenkung der PS-4-Deluxe-Edition von Need for Speed Heat. Diese wurde um 75 % auf rund 20 Euro reduziert. Die Edition beinhaltet neben dem Hauptspiel einen K.S.-Edition-Starterwagen sowie eine exklusive PlayStation-4-Folie. Außerdem sind drei weitere K.S-Edition-Wagen durch Fortschritte im Spiel freischaltbar. Vier neue Charakter-Outfits sowie REP- und GELD-Boosts sind ebenfalls Bestandteil der Deluxe-Variante von NFS Heat.

Weitere Schnäppchen warten mit Doom Eternal (PS4 und 5) für knapp 18 Euro und Resident Evil 3 für 20 Euro auf die Spieler. Wer hingegen lieber die Fäuste fliegen lassen will, kann sich über eine Preissenkung von 80 % bei Tekken 7 (PS4) freuen. Alternativ steht WWE 2K20 für 18 Euro auf der PlayStation 4 bereit. Sportlich geht es auch bei Captain Tsubasa: Rise of New Champions weiter. Hier können alle Anime- und Fussballfans für knapp 20 Euro den Ball auf der PS4 kicken.

Für Sonys Next-Gen-Konsole gibt es die Standard-Version Scarlet Nexus für 42 Euro sowie die Deluxe-Edition zu einem Preis von 51 Euro. Bei A Plague Tale: Innocence müssen alle PS5-Gamer 12 Euro auf den Tisch legen.

Wer God of War auf der PlayStation 4 bislang noch nicht sein Eigen nennt, kann dies für 10 Euro ändern und sich über eine Reduzierung von 50 % freuen. Zum gleichen Preis steht Jurassic World Evolution im PSN-Store bereit. Weitere Angebote für PS4-Besitzer sind die Titel Resident Evil 5 und 6 sowie Need for Speed Hot Pursuit Remastered und viele mehr. Eine komplette Übersicht gibt es hier.

Spitzenreiter mit den meisten Downloads im Juli 2021 in Europa ist sowohl auf der PlayStation 5 als auch auf der PS4 die Fußballsimulation FIFA 21. Die Champions Edition lässt sich noch bis zum 26. August 2021 für rund 23 Euro erwerben. Bei der Ultimate Edition werden 25 Euro fällig. Alle Informationen zum neuen Gameplay von FIFA 22 finden sich hier.