Microsoft bietet Cloud-Gaming ab sofort auch in der Xbox-App für Windows 10 an

Microsoft hat im Rahmen eines Blogeintrags angekündigt, seinen Xbox-Cloud-Gaming-Service ab sofort auch via Xbox-App auf Windows 10 PC anbieten zu wollen. Dabei handelt es sich jedoch erstmal um eine Testphase, die vorläufig nur in 22 Ländern, darunter auch Deutschland, verfügbar sein wird. Um den Spiele-Streaming-Dienst zu nutzen, muss man zudem Mitglied im Xbox Insider-Programm oder Abonnent des Xbox Game Pass Ultimate sein.

In der Xbox App für Windows 10 PC soll aber schon jetzt der volle Umfang der über 100 Titel in der Xbox Cloud-Bibliothek verfügbar sein. Damit kann man beispielsweise einen auf der Konsole gespeicherten Spielstand auf dem Computer fortsetzen oder aber ein Spiel auf dem PC ausprobieren, bevor man es auf die Konsole herunterlädt.

Der Vorteil des Streamings soll vor allem darin liegen, dass auch ältere Systeme ausreichen, um neueste Titel zu spielen. Um ein möglichst störungsfreies Erlebnis zu ermöglichen, wird jedoch eine entsprechende Internetverbindung vorausgesetzt.

Um Xbox-Cloud-Gaming zu nutzen, muss lediglich ein kompatibler Controller via Bluetooth oder USB an den Computer angeschlossen werden. Anschließend kann einfach die Xbox-App gestartet, der Cloud-Games-Button gedrückt und losgespielt werden. Mit der Testphase bringt Microsoft aber auch ein paar Neuerungen in das System ein. So soll es eine neue Easy Access-Funktion ermöglichen, unkompliziert den Controller- und Netzwerkstatus zu checken. Neue Social-Features sollen mehr Interaktionsmöglichkeiten mit Freunden bringen. Die neue Einladen-Funktion soll es ab sofort auch ermöglichen, Spieler zu kontaktieren, welche via Cloud spielen und das Spiel nicht auf ihrem System installiert haben.

Wer Interesse an dem Xbox-Cloud-Gaming-Service hat, der kann sich ab sofort für 1 Euro im ersten Monat eine Mitgliedschaft im Xbox Game Pass Ultimate sichern. Danach kostest der Dienst 12,99 € im Monat. In dem Abonnement ist zudem auch eine EA Play-Mitgliedschaft inbegriffen.