The Witcher 3 bekommt einen DLC aus der Netflix-Serie

Die Spielereihe The Witcher des polnischen Entwicklerstudios CD Projekt Red erfreut sich bereits seit Jahren großer Beliebtheit unter Gamern. Bislang kommt das Franchise auf drei Titel und mit Thronebreaker: The Witcher Tales auf einen Spin-Off. Zudem gibt es seit dem 20. Dezember 2019 auf dem Streamingportal Netflix eine eigene Fernsehserie zum Fantasy-Action-Rollenspiel.

Wann der vierte Teil des Franchises veröffentlicht wird, ist noch unklar. Aktuell ist davon auszugehen, dass The Witcher 4 im Jahr 2025 oder 2026 das Licht der Welt erblicken wird. Wahrscheinlich ist aber, dass die Spieler hier mit großer Wahrscheinlichkeit die Rolle eines neuen Protagonisten übernehmen. Somit bleibt abzuwarten, wie sich die Reihe entwickeln wird.

Damit den Fans bis dahin nicht langweilig und der Spielspaß beim dritten Teil weiter hochgehalten wird, soll im aktuellen Jahr ein Update für The Witcher 3 erscheinen. Auch wenn dieses bereits hinreichend bekannt ist, veröffentlichte die Spieleschmiede nun weitere Infos zum DLC. Laut den Verantwortlichen sollen die Fernsehserie und das Spiel näher zusammenrücken. Aus diesem Grund wird es unter anderem die Rüstungen aus der Netflix-Serie geben. Außerdem ist die Aktualisierung für alle Besitzer des Hauptspiels kostenlos.

Neben dem Spiel gab es auf der diesjährigen Witchercon weitere Neuigkeiten zur Serie selbst. Die erste Season mit insgesamt acht Episoden wurde direkt auf einen Schlag veröffentlicht. Somit warten alle Witcher-Fans seit fast zwei Jahren auf ein neues Lebenszeichen. Pünktlich zur Weihnachtszeit soll am 17. Dezember 2021 die zweite Staffel an den Start gehen. Damit sich die Wartezeit überbrücken lässt, wird es ab dem 23. August 2021 den Animefilm Nightmare of the Wolf auf Netflix geben. Dieser verfügt über eine Laufzeit von rund 1,5 Stunden und spielt im Witcher-Universum. Einen offiziellen Trailer gibt es zwar nicht, jedoch veröffentlichte Netflix ein Date-Announcement-Video, das wir im Artikel eingebettet haben.