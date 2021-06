Marvels Guardians of the Galaxy gibts zum Start auf GeForce NOW!

Das für den 26. Oktober auf der diesjährigen E3 angekündigte Spiel Guardians of the Galaxy erscheint zum Start auf Nvidias Streaming-Plattform GeForce NOW. Dies wurde am gestrigen GFN-Donnerstag mitgeteilt. Ebenso startet diese Woche Humankind in der geschlossenen Beta auf der Plattform. Das rundenbasierte Strategiespiel erscheint am 17. August auf Steam und im Epic Games Store und kann auf den jeweiligen Spiele-Plattformen entsprechend vorbestellt werden. GeForce-NOW-Mitglieder, die das Spiel schon vorbestellt und einen Beta-Zugang erhalten haben, dürfen noch bis zum 21. Juni an der Beta teilnehmen.

Als besonderes E3-Angebot erscheinen diese Woche folgende Spieleneuigkeiten auf GeForce NOW:



Außerdem erhalten neue kostenlose GeForce-NOW-Mitglieder drei Tage Priority-Zugang für den Cloud-Gaming-Service. Das Angebot ist zeitlich bis zum 30. Juni befristet und bietet Mitgliedern vorrangig Zugang zu Gaming-Servern, verlängerte Sitzungsdauer und RTX ON für Raytracing-Grafiken.