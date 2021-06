Age of Empires 4 erscheint Ende Oktober

Nachdem Microsoft zuletzt im April zahlreiche Gameplay-Videos zu Age of Empires 4 veröffentlicht hatte und der Titel bereits schon vor fast vier Jahren offiziell angekündigt wurde, hat man dem neusten Teil der beliebten Aufbaustrategie-Reihe nun im Rahmen der E3 2021 einen Releasetermin gegeben. Demnach soll der Titel im Herbst erscheinen, am 28. Oktober soll es endlich so weit sein.

Zwei verschiedene Varianten wird es zum Start des Spiels geben, die sich digital über den Microsoft-Store oder die Steam-Plattform erwerben lassen: Einmal die Standard-Version und einmal die Deluxe-Variante mit vielen zusätzlichen Inhalten. Vorbesteller erhalten im August obendrein die Erweiterung „Dawn of the Dukes“ für Age of Empires II: Definitive Edition mit dazu. Das Grundspiel hierfür ist dann jedoch erforderlich und muss gegebenenfalls separat erworben werden.

Die Deluxe-Version von Age of Empires 4 erhält zahlreiche exklusive Spielinhalte, wie beispielsweise den offiziellen Soundtrack oder aber besondere Skins für Wappen und Spielerprofile sowie eine Tabelle für Einheitenkonter. Eine digitale Artwort-Sammlung gibt es als Bonus für Frühentschlossene ebenfalls dazu.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Im Rahmen der E3-Präsentation hat man außerdem neue Details veröffentlicht. So wird es insgesamt acht Zivilisationen und vier historische Kampagnen im Spiel geben. Nachdem man bereits die Engländer, die Mongolen, die Chinesen und das Sultanat von Delhi als spielbare Völker gezeigt hatte, waren nun die Franzosen sowie das Abbasiden-Kalifat an der Reihe. Wählt der Spieler Letztere, dann legt er seinen Fokus auf Technologie und Forschung, denn mit ihnen wird er das Wahrzeichen „Haus der Weisheit“ bauen können, um dort zahlreiche einzigartige Upgrade-Möglichkeiten auswählen und erforschen zu können. Außerdem gehören Kamelbogenschützen und verschiedene Reiter zu den einzigartigen Einheiten des Volkes.

Mit den Franzosen wird man in der Kampagne den 100-jährigen Krieg, der im 14. und 15. Jahrhundert zwischen den Engländern und Franzosen entbrannte, historisch nacherleben können. Die Franzosen können mit der Handelskammer und dem Königlichen Institut gleich zwei Wahrzeichen aufbauen und sich so im Handel Vorteile verschaffen, aber auch die Spezialeinheit der Royal Knights für Sturmangriffe rekrutieren können. Ebenfalls mit dabei sein wird die Heldin Johanna Johanna von Orléans (auch bekannt als Jeanne d’Arc), die sogar auf dem Cover des Spiels zu sehen sein wird. Erstmals in Aktion zeigte man im Rahmen der E3 2021 auch Seekämpfe.

Age of Empires 4 erscheint am 28. Oktober für den PC auf Steam und im Microsoft Store. Außerdem wird der Titel im Xbox Game Pass und Xbox Game Pass Ultimate verfügbar sei. Etwa 60, bzw. 80 Euro werden dafür ausgerufen. Wer nicht warten kann, kann im Rahmen des Age-Insider-Programms zum Betatester werden.