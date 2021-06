Epic Games Store verschenkt den Third-Person-Shooter Control

Der Epic Games Store lockt einmal mehr mit einem Gratisspiel - und zwar diesmal mit dem Third-Person-Shooter, bzw. Action-Adventure Control von 2019. Das Spiel von Entwickler Remedy Entertainment ist technisch also noch relativ frisch und verspricht zudem ein ungewöhnliches Szenario.

Die Handlung ist in einem New Yorker Hochhaus angesiedelt, in dem das fiktive Federal Bureau of Control (FBC) übernatürliche Phänomene sammelt. Dabei gerät so Einiges außer Kontrolle. Die Spielwelt ist nach dem Metroidvania-Prinzip aufgebaut. Sie wird also nicht linear erkundet. Stattdessen werden bestimmte Hürden erst im Spielverlauf zu meistern sein, eine Rückkehr an bereits bekannte Orte wird so gefördert.

Die Northlight-Engine wurde für Control um Raytracing erweitert. Zu unseren Eindrücken von RTX und DLSS in Control hatten wir 2019 auch einen Artikel inklusive Benchmarks veröffentlicht. Wer sich jetzt selbst kostenlos einen Eindruck von Control machen will, benötigt einen ebenfalls kostenlosen Account im Epic Games Store.

Verschenkt wird das Basisspiel. Die beiden Erweiterungspakete „Das Fundament“ und „AWE“ sind im Epic Games Store aktuell immerhin reduziert für jeweils 4,99 Euro, bzw. als Season-Pass für 7,24 Euro zu haben. Die Aktion läuft laut Epic noch bis zum 17.6.2021 um 17:00 Uhr.