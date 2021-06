Hearth & Home: Erstes großes Update für Valheim kommt demnächst

Als das kooperative Survival-Spiel Valheim des schwedischen Entwicklerstudios Iron Gate im Februar als Early-Access-Titel veröffentlicht wurde, stieg es schnell auf der Beliebtheitsskala der Spieler auf und entwickelte sich zu einem Überraschungs-Hit, der zeitweiße sogar auf Platz 5 der Steam-Charts stand. Nachdem es in den letzten Wochen eher Still um den Wikinger-Titel geworden ist, haben sich die Entwickler nun in einem neuen Blogpost wieder zu Wort gemeldet und endlich das erste große Update angekündigt.

Das auf Hearth & Home getaufte Erweiterungspaket soll im dritten Quartal 2021 erscheinen und damit irgendwann zwischen dem 1. Juli und dem 30. September, denn ein konkretes Datum wollen die Entwickler derzeit noch nicht verraten. Zuletzt hatten die ihre gesamte Arbeitszeit in das Ausmerzen von Bugs gesteckt, was jetzt außerdem zur Folge hat, dass man seine früher geplante Roadmap mit vier großen Updates für das erste Releasejahr nicht wird einhalten können. Einige der Inhalte hat man deutlich nach hinten im Zeitplan verschoben und die Pläne zusammengestrichen. Man sei auf den Ansturm von Spielern schlichtweg nicht vorbereitet gewesen, der sich nun natürlich neue Inhalte wünscht. Zuletzt gab es lediglich kleinere Wartungsupdates.

Das erste große Update bringt überwiegend neue Baumaterialien mit sich und erweitert die Kochfunktionen. So wird es mit Dunkelholz einen neuen Rohstoff geben, aus dem die Spieler neue Dächer und erstmals sogar Fensterläden bauen können. Die Kochstation lässt sich um ein Gewürzregal, einen Schlachttisch sowie um Töpfe und Pfannen erweitern. Neue Zwiebeln können ebenfalls angebaut werden, die sich für neue Rezepte verwenden lassen. Mehr als zehn neue Rezepte für neue Nahrungsmittel und Tränke soll es geben.

Hierfür wird man außerdem Anpassungen am bisherigen Ausdauer- und Lebensenergiesystem vornehmen. Fortan soll es noch wichtiger sein, welche Buffs man für die Stärkung von Gesundheit und Ausdauer im Inventar hat, was die Kampfhaltung des eigenen Charakters beeinflussen kann. So wird man einen defensiven oder kampfstarken Vikinger formen können.

In einem AMA auf Reddit will man heute ab 14:00 Uhr der Community alle Fragen beantworten und ihnen vielleicht sogar einen weiteren Einblick in das kommende Update geben.