Hitman 3: Neuer Trailer zur Erweiterung Season of Pride

Wie die japanische Spieleschmiede Square Enix jetzt bekannt gegeben hat, geht es am 10. Mai 2021 mit der Season of Pride und dem zweiten Akt des Seven Deadly Sins DLCs von Hitman 3 weiter. Alle Gamer tauchen dabei tief in die Gedankenwelt von Agent 47 ein und schalten thematisch passende Waffen sowie einen Anzug und eine neue Eskalations-Mission namens The Pride Profusion in Chongqing frei.

Mit dem dritten Teil der Hitman-Reihe präsentiert das Entwicklerstudio den Schlussakt der "World of Assassination"-Trilogie und nimmt dabei Spieler mit auf eine Reise rund um die Welt. Agent 47 kehrt als Profikiller zurück, um sich den wichtigsten Missionen seiner Karriere zu stellen. Jede Location im Stealth-Game bietet bei der Durchführung viel Spielraum für kreative Lösungen. Alle Hobby-Attentäter können beim Abschließen ihrer Aufträge auf vielfältige Weise vorgehen. Wer vorangegangene Teile der Hitman-Reihe gespielt hat, kann Maps aus den ersten zwei Spielen importieren. Somit stehen über 20 Orte aus der gesamten Trilogie zur Verfügung.

Der Titel ist sowohl für Sonys PlayStation 4 als auch 5 und Microsofts Xbox Series sowie die Xbox One und den PC erhältlich. Ein Test zum neuesten Teil der Hitman-Reihe findet sich hier.