Blizzard: Overwatch Chef-Entwickler Jeff Kaplan verlässt das Unternehmen

Einer der bekanntesten Entwickler von Blizzards Overwatch dürfte sicherlich Jeff Kaplan sein. Aufgrund seiner Betriebszugehörigkeit von rund 19 Jahren und unzähligen Auftritten in offiziellen Videos des Unternehmens ist Kaplan nicht nur Overwatch-Gamern ein Begriff. Somit überraschte es viele, als der Chef-Entwickler in einem Blog-Eintrag auf der offiziellen Webseite von Blizzard seinen Abschied verkündete. In einem kurzen Statement bedankt er sich bei Blizzard sowie bei seinen Kollegen und der Community für die Zusammenarbeit. Gründe für das Verlassen des Unternehmens nannte er nicht. Ebenfalls ist unklar, wie die Zukunft von Kaplan aussehen wird. Scheinbar hängt er die Entwicklung von Videospielen vorerst an den Nagel.

Laut Blizzard besteht allerdings kein Grund zur Sorge. Die Arbeiten an Overwatch 2 werden planmäßig fortgesetzt und ein passender Ersatz ist mit Aaron Keller bereits gefunden. Auch Keller ist, ähnlich wie Kaplan, seit fast 20 Jahren bei Blizzard beschäftigt. Somit sollte er keinerlei Probleme haben, in die Fußstapfen des ehemaligen Chef-Entwicklers zu treten. Zudem machte Keller bereits Nägel mit Köpfen und gab bekannt, dass die Spieleschmiede noch in diesem Jahr weitere Details zum zweiten Teil von Overwatch veröffentlichen wird. Der offizielle Release ist für das kommende Jahr geplant. Ein konkretes Datum gibt es bislang jedoch noch nicht.

Der erste Teil des Ego-Shooters ist schon seit dem 24. Mai 2016 auf dem Markt und erfreut sich bis heute einer großen Spielerschaft. Im vergangenen Jahr (Q3) lag die Zahl der aktiven Overwatch-Spieler im Monat bei 10 Millionen. Blizzards Overwatch verfügt über diverse Modi, wozu auch ein Deathmatch-Modus gehört. Neben dem Windows-PC lässt sich der Shooter auch auf der Sony PlayStation 4 sowie Microsofts Xbox One und Nintendos Switch spielen.