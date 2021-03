Ubisoft: Update bei Watch Dogs Legion wird in Zukunft Crossplay ermöglichen

Erst kürzlich veröffentlichte Ubisoft einen Multiplayer-Modus für das beliebte Open-World-Action-Adventure Watch Dogs Legion. Dabei verzichteten die Entwickler auf die Implementierung einer Crossplay-Funktion, diese soll nun nachgereicht werden.

So teilte der offizielle Twitter-Account des Spiels mit, dass man aktuell an dem Feature arbeite. Dementsprechend sollten in Zukunft PlayStation-5- und PlayStation-4-Spieler miteinander spielen können. Auch plattformübergreifend, etwa auf dem PC und der Xbox sollen gemeinsame Spiele dann möglich sein. Einen Termin, an dem Spieler mit dem Release des Updates rechnen können, nennt das Studio bisher nicht.

Außerdem gibt es nach wie vor keine Informationen dazu, wann der Online-Modus überhaupt auf dem PC verfügbar sein wird. Ursprünglich sollte dieser im Dezember 2020 auf allen Plattformen veröffentlicht werden, auf denen der Titel verfügbar ist. Allerdings gab es massive technische Probleme bei der Umsetzung, sodass sich die Entwickler für eine Verschiebung um einige Monate entschieden.

Bei der PC-Version bestehen die Probleme nach wie vor, weshalb hier noch kein Multiplayer-Modus genutzt werden kann. Es bleibt abzuwarten, ob Ubisoft mit der Implementierung der Crossplay-Funktion wartet, bis sich auch PC-Spieler an den neuen Missionen und weiteren Inhalten erfreuen können, oder ob bereits vorher PlayStation- und Xbox-Nutzer zusammen spielen können.