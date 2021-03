Xbox Game Streaming: Microsoft testet Spiele-Streaming in Full-HD

Seit Mitte September letzten Jahres bietet Microsoft mit Xbox Game Streaming, Abonnenten des Xbox Games Pass Ultimate die Möglichkeit, Spiele direkt auf ihr gewünschtes Gerät zu streamen. Bisher funktioniert das jedoch lediglich mit Android-betriebenen Tablets und Smartphones. Bis zum Frühjahr 2021 will man laut eigener Aussage auch das Streaming von Spielen auf Windows-Computern ermöglichen. Laut der Website Windowscentral testet der Konzern momentan zudem das Streaming in Full-HD.

Bisher gibt der Streaming-Service die Spiele in maximal 720p mit 60 FPS auf die Geräte der Nutzer aus. Dafür setzte man auf die Hardware der Xbox Series S. In Zukunft sollen in den Server-Racks dieselben SoCs stecken, wie in der aktuellen Xbox Series X, welche bekanntlich deutlich leistungsfähiger als sein Schwestermodell ist. Damit sollen Spieler künftig auch mit 1080p und 60 FPS streamen können.

Neben PC-Usern gehen auch Nutzer von iOS bisher leer aus. Microsoft arbeitet zwar nach wie vor an einer Version des Spiele-Streaming-Services für das Betriebssystem, die Strengen Regelungen im App-Store erschweren jedoch die Arbeit und machen einen baldigen Release eher unwahrscheinlich. Apple verlangt, dass jedes auf dem Streaming-Dienst angebotene Spiel einzeln durch die entsprechende Abteilung im Konzern zertifiziert und freigegeben wird. Daher arbeitet Microsoft parallel an einem Workaround, bei dem ein Spielen in Zukunft vielleicht über den Browser möglich sein wird.

Auch auf dem PC soll das Streaming via Browser von statten gehen. Da bisher jedoch zwingen die Chromium-Engine zum Funktionieren benötigt wird, werden anfangs nur Google Chrome sowie der hauseigene Edge-Browser unterstützt. Ob ein Support für alternative Browser, wie Mozilla Firefox geplant ist, lässt Microsoft bis dato offen.