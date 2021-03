EA stellt Need for Speed zugunsten von Battlefield 6 zurück

Der Spiele-Publisher Electronic Arts hat eine Verschiebung des nächsten Need for Speed von 2022 auf 2023 angekündigt. Hintergrund ist die Versetzung einiger Mitarbeiter des zuständigen Studios Criterion zu DICE, dem Entwickler der Battlefield-Serie. Zwar gingen die Arbeiten an dem Shooter gut voran, jedoch sei aufgrund der besonderen Umstände in Form der Pandemie eine Unterstützung notwendig gewesen, so EA. So sei das Team inzwischen ein "bisschen ausgelaugt", sagte Laura Miele von Electronic Arts in einem Interview mit der Seite Polygon.

Criterion Games war zuvor schon an der Produktion des Battle-Royale-Modus des Vorgängers Battlefield 5 beteiligt und hat daher bereits Erfahrung mit der Shooter-Serie. EA versichert gleichzeitig jedoch, dass die Verschiebung von Need for Speed keinesfalls ein Vorbote für die Streichung des Rennspiels wäre. Dennoch möchte das Unternehmen in der Zwischenzeit kein anderes Studio in die Arbeit an dem Titel einbinden.

Damit arbeiten nun insgesamt drei Entwickler am heiß erwarteten Shooter. Namentlich DICE, DICE LA und jetzt auch Criterion Games. Laut Miele setzte das Unternehmen alles daran, Battlefield 6 zu einem großen Erfolg zu machen. Dafür sei es auch notwendig, andere große Reihen erst einmal hinten anzustellen.

Battlefield 6 soll im Zeitraum zwischen Oktober und November auf den Markt kommen. Ein konkretes Datum gibt es bis dato nicht. Was bisher zu dem Spiel bekannt ist, erfährt man hier.