Star Wars: Ubisoft entwickelt Open-World-Star-Wars-Spiel

Erst kürzlich hauchte Disney der Marke Lucasfilm Games neues Leben an. Gleichzeitig folgte die Ankündigung, dass Bethesda an einem Indina-Jones-Spiel bei Machine Games arbeitet, nun folgt die nächste Überraschung. Wie das News-Portal Wired berichtete, ist es Ubisoft offenbar gelungen, sich die Lizenzen zur Produktion eines Open-World-Spiels im Star Wars-Universum zu sichern. Die Entwicklung solle demnach das Ubisoft-Studio Massive Entertainment übernehmen, dabei soll der Titel auf der ebenfalls von dem Studio stammenden Snowdrop-Engine basieren. Den Job des Creative Directors wird Julian Gerighty übernehmen. Gerighty war auf dem Posten des Directors auch an der Entwicklung von The Division 2 sowie The Crew beteiligt, welche ebenfalls auf Basis der Snowdrop-Engine laufen.

Die Ankündigung überrascht, bisher wurde allgemein davon ausgegangen, dass die Exklusivrechte an Desktop- und Konsolentiteln mit Star Wars Bezug, bei Electronic Arts lägen. Offiziell heißt es laut Wired, man schätze EA als strategisch wertvollen Partner in der Vergangenheit und auch in Zukunft. Allerdings hätte man "Raum für mehr" gesehen und wolle mit "den besten Studios der Industrie" zusammenarbeiten. Noch 2013 betonte EA, man habe die Exklusivrechte für 10 Jahre, doch internen Berichten zufolge ist Disney nicht mehr zufrieden mit der Zusammenarbeit, weshalb man den Vertrag 2023 auslaufen lassen wolle.

Es ergibt Sinn, dass Disney sich stärker auf seine Nebenverdienste, wie etwa die Gaming-Sparte konzentriert. Schließlich leidet das Kernkonzept in Zeiten von geschlossenen Kinos und Vergnügungsparks erheblich. Womöglich hat auch die kürzlich erfolgte Neubesetzung des Postens des CEO mit dem US-Amerikaner Bob Chapek beim Unternehmen ein Umdenken ausgelöst. Es bleibt abzuwarten wann zu dem geplanten Star Wars Open World-Titel neue Informationen verfügbar sein werden.