PS5-Spiele: Details zu geplanten Veröffentlichungsterminen

Auch wenn viele Spieler aktuell noch auf ihre Next-Gen-Konsole von Sony warten müssen, dürfen sich alle Gamer, die bereits im Besitz einer PlayStation 5 sind, auf die zukünftigen Spiele freuen. Damit das Warten bald ein Ende hat, gab Sony nun diverse Veröffentlichungstermine bekannt. Anlässlich der Consumer Electronics Show (CES) 2021 veröffentlichten die Japaner einen entsprechenden Trailer.

Los geht es am 20. Januar 2021 mit dem dritten Teil von Hitman. Der Third-Person-Horror-Shooter Returnal wird ab dem 19. März 2021 erhältlich sein und exklusiv auf der PlayStation 5 veröffentlicht werden. Ebenfalls im März 2021 erscheint Kena: Bridge of Spirits. Solar Ash lässt sich ab Juni 2021 spielen. Einen Monat später fällt der Startschuss für Little Devil Inside. Nach dem Sommer geht es dann im Oktober mit Ghostwire: Tokyo und Stray weiter. Ratchet & Clank: Rift Apart und Horizon Forbidden West wurden lediglich für das aktuelle Kalenderjahr angekündigt. Wann genau besagte Titel erscheinen werden ist bis dato noch nicht bekannt.

Das von Square Enix entwickelte Open-World-RPG Project Athia wird erst im kommenden Jahr veröffentlicht, Pragmata sogar erst im Jahr 2023. Somit müssen sich die Gamer noch etwas gedulden, bevor sich das Sci-Fi-Adventure aus dem Hause Capcom sowohl auf dem PC als auch auf der PlayStation 5 spielen lassen wird. Besagter Titel sorgte bereits vor der Konsolen-Veröffentlichung aufgrund seines Trailers für großes Aufsehen. Aktuell hüllt sich Capcom weitgehend in Schweigen und hat bislang noch nicht viele Informationen zum kommenden Titel preisgegeben. Allerdings ist mit einer geplanten Veröffentlichung im Jahr 2023 auch noch etwas Zeit und so können sich im Laufe der Zeit im genannten Spiel viele Elemente ändern.

Allerdings wird es auch im Jahr 2021 viele weitere Spiele für die kommende Konsolengeneration geben. Unter anderem dürfen wir uns auf einen neuen God-of-War-Teil für die PS5 freuen.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen