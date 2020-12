Cyberpunk 2077: Das sind die beliebtesten Mods

Bereits kurz nach dem Release von Cyberpunk 2077 tauchten erste Modifikationen auf, mit denen Spieler das dystopische Rollenspiel an ihre Bedürfnisse anpassen konnten. Knapp zwei Wochen nach dem offiziellen Erscheinen des Titels haben sich auf der unter Moddern beliebten Seite Nexusmods die erfolgreichsten Mods herauskristallisiert.

Der erste Platz geht mit großem Abstand an einen Mod mit Namen Cyber Engine Tweaks. Die inoffizielle Spielerweiterung wurde bis zum jetzigen Zeitpunkt schon über 150.000 Mal heruntergeladen und soll vor allem die Performance verbessern, wozu unter anderem auch die Aktivierung der SMT-Nutzung bei AMD-Prozessoren zählt. Des Weiteren sollen einige Fehler und Bugs behoben werden, um Abstürze und Gamebreaking-Bugs zu vermindern. Eine weitere Neuerung stellt auch das Debug-Menü dar, welches Spieler dabei unterstützen soll, eigenständig auftretende Probleme und Bugs im Game zu lösen.

Mit circa 59.000 Downloads belegt CyberConsole Platz zwei der beliebtesten Mods auf der Website. Die Modifikation nutzt die bereits ins Spiel integrierte Kommandozeile und macht diese für alle Nutze sichtbar. Mit den zur Verfügung stehenden Kommandos können Spieler viele verschiedene Dinge bewirken. Das Cheaten von zusätzlichem Geld sowie seltenen Items und Ausrüstungsgegenständen gehört dabei zu den Hauptfunktionen. Im Gegensatz zu Cyber Engine Tweaks greift CyberConsole also aktiv ins Spiel ein und verschafft einem unter Umständen massive Vorteile. Es bleibt natürlich jedem Spieler selbst überlassen, inwiefern eine Nutzung der Konsole zu dem eigenen Spielstil passt.

Auf dem dritten Platz der erfolgreichsten Mods für Cyberpunk 2077 liegt mit knapp 50.000 Downloads Better Vehicle Handling. Die Modifikation soll, wie der Name schon verrät, das Fahrverhalten der Fahrzeuge im Spiel angenehmer machen. Der Entwickler des Mods weist jedoch ausdrücklich darauf hin, dass er noch mit den Einstellungen herumexperimentiert, wodurch sich das Fahrverhalten in kommenden Versionen noch wandeln kann.

Die Installation von Modifikationen für Cyberpunk 2077 ist normalerweise recht einfach, variiert jedoch etwa von Mod zu Mod. In der Regel bieten die Modder in der Beschreibung aber eine ausführliche Installations-Anleitung und auch auf YouTube finden sich schon viele Videos, deren Thema Modding in Cyberpunk 2077 ist.