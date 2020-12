Last of Us Part II räumt bei den Game Awards 2020 ordentlich ab

Auch in diesem Jahr wurde bei den "The Game Awards 2020" wieder ein "Game of the Year" gekürt. Diesmal konnten sich Sony sowie Naughty Dog mit The Last of Us Part II die begehrte Trophäe der Videospielbranche sichern. Allerdings war dies nicht der einzige Preis, den sich das Survival-Horror-Game sichern konnte. Ebenfalls ging der PlayStation-Exklusivtitel in den Kategorien "Best Action/Adventure Game", "Best Game Direction", "Best Narrative", "Best Audio Design" und "Innovation in Accessibility" als erster vom Platz.

Zusätzlich wurde die Schauspielerin Laura Bailey, die im Spiel den Charakter Abby portraitiert, mit der "Best Performance"-Auszeichnung geehrt. Nominiert waren in dieser Kategorie unter anderem Ashley Johnson für ihre Darstellung der Ellie aus The Last of Us Part II sowie die Hauptdarsteller aus zwei weiteren Spielen von Sony Interactive Entertainment: Nadji Jeter in seiner Rolle als Miles Morales in Marvel’s Spider-Man: Miles Morales sowie Daisuke Tsuji als Jin Sakai in Ghost of Tsushima. Letzteres gewann neben der Auszeichnung "Best Art Direction" bereits im Vorfeld den "Player’s Voice Award".

Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist und sich das Game of the Year zulegen möchte, findet alle relevanten Infos zum Spiel in unserem Angespielt von Last of Us Part II. Ein Angespielt von Marvel’s Spider-Man: Miles Morales kann hier aufgerufen werden.

