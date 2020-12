Halo Infinite soll Ende 2021 mit besserer Grafik erscheinen

Wie kürzlich in einem Blog-Eintrag des zu Microsoft gehörenden Entwicklerstudios 343 Industries bekannt gegeben wurde, wird der Shooter Halo Infinite erst im kommenden Herbst des nächsten Jahres in den Handel kommen. Der schon im August dieses Jahres verschobene Titel wurde unter anderem kurz nach den veröffentlichten Gameplay-Szenen aufgrund des riesigen negativen Feedbacks der Halo-Community auf unbestimmte Zeit verschoben.

Ursprünglich war der Titel als Exklusivtitel für den Launch der neuen Xbox Serie X geplant, wurde jedoch aufgrund der sehr ernüchternden Grafikqualität und des unzureichenden Gameplays für die neue Konsolengeneration von Microsoft als untauglich eingestuft. Die gewonnene Entwicklungszeit möchte 343 Industries nun vor allem dazu nutzen, um Anpassungen an der Grafik vorzunehmen. Vor allem die Qualität des globalen Beleuchtungssystems, die Schatten, die volumetrische Beleuchtung sowie die Darstellung des Himmels und der Atmosphäre sollen extrem aufpoliert werden. Des Weiteren seien Probleme mit der GPU-gesteuerten Rendering- und Textur-Streaming-Lösung behoben worden, dadurch seien die in der Gameplay-Demo sichtbaren Darstellungsprobleme des Level of Detail und der Texturqualität gemindert worden, so das Entwickler-Team.

Weiter führt 343 Industries aus das seit der Verschiebung an den Oberflächentexturen vieler Objekte, den Charaktermodellen und den Umgebungen sowie an Waffen und an den Spezialeffekten von Halo Infinite gearbeitet wurde.

Bis zum Herbst 2021 steht dem Entwickler-Team demnach mehr als genug Zeit um dem Spiel Halo Infinite einer kompletten Frischzellenkur zu verpassen und uns so einen würdigen aufpolierten Titel zu präsentieren.