Steam: Neue Verkaufsaktion gestartet

Nachdem bei Steam der Herbstverkauf vorbei ist, hat es sich die Valve-Vertriebsplattform nicht nehmen lassen und nun offiziell die Weihnachtszeit mit einem entsprechenden Sale eingeläutet. Seit dem 1. Dezember 2020 gibt es jede Menge Deals zu entdecken, die einem die kalte Jahreszeit etwas versüßen sollen.

Aktuell lässt sich aus diesem Grund unter anderem Satisfactory für 20 % weniger ergattern. Außerdem wurden sowohl Shadow Empire als auch Hell Let Loose reduziert. Letzteres sogar um 25 %. Wer hingegen Lust auf ein Abenteuer mit dem Schwammkopf hat, kann dies in SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated erleben. Hier liegt der Preis momentan bei rund 20 Euro, was einem Rabatt von 34 % entspricht.

Wer bei schlechtem Wetter lieber mit einer Simulation auf andere Gedanken kommen möchte, hat hierzu bei Train Sim World 2 die Möglichkeit. Richtig sparen lässt sich bei der Snooker 19 Gold Edition. Hier wurde der Verkaufspreis um satte 62% auf knapp 16 Euro reduziert. Des Weiteren kann das Koop-Party-Spiel Tools Up! sowie der Strategie-Simulator Egypt: Old Kingdom vergünstigt erworben werden. Wer lieber seine Zeit mit Funtime with Buffy oder passend zur Corona-Pandemie mit Self-Isolation verbringen möchte, kann hier ebenfalls sparen.

Weitere vergünstigte Spiele sind unter anderem die Titel Cookie Invaders, Squidlit oder Strange Night ll. Aber auch die New York Mysteries Collection sowie Psi Cards und Starship Annihilator wurden auf der Valve-Vertriebsplattform reduziert. Eine komplette Übersicht aller im Preis gesenkten Spiele findet sich hier.

Wer bei der Midweek Madness zuschlagen möchte, sollte sich beeilen. Besagte Angebote sind nur noch bis zum 4. Dezember 2020 verfügbar. Allerdings werden zum Wochenende wieder neue im Preis gesenkte Spiele ihren Weg auf die Vertriebsplattform finden.