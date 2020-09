Guild Wars 2: Kommendes Addon bald kostenlos anspielbar

Eine gute Nachricht für alle Guild Wars 2 Fans. Bereits ab dem 15. September ist es möglich das neue Addon End of Dragons kostenlos anzuspielen. Schon Ende August gab es einen ersten Trailer zum dritten Add-On des Kult-Rollenspiels mit dem Namen "End of Dragons". Die neuste Erweiterung spielt in dem von Asien inspirierten Gebiet Cantha. Ungeduldigen gewähren die Entwickler ab dem 15. September nun schon einen ersten Blick.



Im kostenlos spielbaren Teil des Addons erwartet den Spieler ein neues Fraktal, dass heißt eine Art Endgame Dungeon. Dieses befindet sich auf dem Berggipfel "Sunqua Peak", den die Spieler schon mal in Augenschein nehmen dürfen. Wie im Trailer zu sehen wartet das neue Gebiet mit grünen Wiesen und klassisch asiatischer Flora auf. So gibt es Kirschblüten und Bambus-Wälder.

Veteranen der Guild Wars-Serie dürfte das neue Gebiet bekannt vorkommen, so gab es im Addon Factions bereits die Möglichkeit Sunqua Vale zu erkunden. Dieses liegt zwischen den Bergen in der Region Shing Jea Island. In Guild Wars 1 bildete Cantha bisher die letzte große Region, deren Besuch Spielern von Teil 2 nicht möglich war. Dies ändert sich mit dem Addon "End of Dragons". Noch gibt es jedoch kein festes Erscheinungsdatum. Genannt wurde bisher nur das kommende Jahr als Release-Zeitraum. Im November findet allerdings zuerst der Steam-Release von Guild Wars 2 statt. Dies bietet vor allem Neueinsteigern die Möglichkeit in das umfangreiche Guild Wars-Universum einzutauchen. Trotz Vermutungen von Fans, "End of Dragon" könnte das Ende für Guild Wars 2 einläuten, versicherten die Entwickler dies wäre nicht der Fall.