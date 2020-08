Alle derzeitigen Gewinner der gamescom awards 2020 im Überblick

Die ersten Sieger der gamescom awards 2020 stehen fest. Im Rahmen der gamescom: Opening Night Live, moderiert von Geoff Keighley, wurden die gamescom awards in vier Genre- und drei Plattform-Kategorien verliehen.

Dabei gewann der Ubisoft-Titel "Watch Dogs Legion" in der Kategorie Best Action Adventure Game, Electronic Arts kann sich über die Auszeichnung seines Titels "Star Wars: Squadrons" als Best Action Game freuen und "Curious Expedition 2" von Maschinen-Mensch wurde als Best Indie Game ausgezeichnet. In der Kategoriengruppe Plattform wurden zudem "Tell Me Why" als Best Microsoft-Xbox-Game, "Little Nightmares 2" als Best Nintendo-Switch-Game sowie "Cyberpunk 2077" als Best Sony-PlayStation-Game ausgezeichnet.

Alle Gewinner-Titel haben zudem die Möglichkeit, von der Jury der gamescom awards den Hauptpreis Best of gamescom verliehen zu bekommen. Alle übrigen Genre- und Plattform-Kategorien werden am 30. August 2020 ab 20:00 Uhr (MESZ) im Rahmen der gamescom: Best Of Show bekannt gegeben.

Die bereits feststehenden Gewinner des gamescom awards 2020 im Überblick:

Best Action Adventure Game:

Watch Dogs: Legion, Ubisoft

Best Action Game:

Star Wars: Squadrons, Electronic Arts

Best Indie Game:

Curious Expedition 2, Maschinen-Mensch

Best Microsoft Xbox Game:

Tell Me Why, Microsoft

Best Multiplayer Game:

Operation: Tango, Clever Plays

Best Nintendo Switch Game:

Little Nightmares 2, Bandai Namco Entertainment

Best Sony PlayStation Game:

Cyberpunk 2077, CD Projekt RED

Folgende Preise werden am 30. August 2020 im Rahmen der gamescom: Best Of Show verliehen:

Best Family Game

Best Ongoing Game

Best PC Game

Best Racing Game

Best Remaster

Best Role Playing Game

Best Simulation

Best Sports Game

Best Strategy Game

Most Original Game

Most Wanted Hardware/Technology

Die Gewinner folgender Consumer Awards und gamescom global Awards werden ebenfalls im Rahmen der gamescom: Best Of Show bekannt gegeben.