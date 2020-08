Project Cars 3: Vorbesteller-Aktion gestartet

Am 28. August und damit schon in etwas mehr als drei Wochen erscheint mit Project Cars 3 der nächste Ableger der beliebten Rennspiel-Serie für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC. Seit gestern lässt sich der Titel in zwei verschiedenen Versionen vorbestellen, wie das Entwicklerstudio Slightly Mad Studios am Montag bekannt gab.

Alle Vorbesteller der Standard- und Deluxe-Version erhalten das "Ignition Pack" als kostenlose Dreingabe. Darin sind unter anderem zehn einzigartige Lackierungen, 20 exklusive Aufkleber, zusätzliche Felgen und Reifensätze sowie Nummernschilder und Startnummern erhältlich. Auch aus zwei neuen Charakteren mit verschiedenen Outfits und Helmdesigns werden Vorbesteller auswählen dürfen. Während die Konsolen-Version auch in einer Box-Version im Handel erhältlich sein wird, wird Project Cars 3 nach derzeitigem Stand für den PC nur rein digital erscheinen – bislang lässt sich das Spiel nur über Valves Steam-Plattform vorbestellen.

Die Vorbesteller-Inhalte werden bis einschließlich 25. August gewährt, denn ab dann dürfen Besteller der Deluxe Edition im Early Access bereits über die Pisten düsen. Die Deluxe-Edition umfasst neben dem dreitägigen Rennvorsprung den Season Pass mit weiteren, künftigen Spielinhalten.

Das Hauptspiel umfasst über 140 Strecken mit mehr als 200 verschiedenen Fahrzeugen unterschiedlichster Klassen, die sogar über entsprechende Lizenzen verfügen. Zudem gibt es separate Umbaukits für weitere Individualisierungen. Die PC-Version ermöglicht außerdem VR-Support und eine höhere Auflösung von bis zu 12K.

Trotzdem zeigen sich die empfohlenen Systemanforderungen auch wegen der detailreichen Sportwagen, der dynamischen Licht- und Wetter-Effekte relativ moderat: Es werden mindestens ein Intel Core i7-8700K oder AMD Ryzen 7 2700X, 16 GB Arbeitsspeicher und eine NVIDIA GeForce RTX 2070 sowie eine AMD Radeon RX 5700XT empfohlen.

Je nach Version müssen etwa 60 bzw. 90 Euro investiert werden. Ein ebenfalls neu veröffentlichter Trailer zeigt weitere, eindrucksvolle Szenen aus Project Cars 3. Am 28. August geht es offiziell los.