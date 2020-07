Anstoss 2022: Der legendäre Fußballmanager kehrt zurück

Als im Jahr 1993 erstmals "Anstoss - Der Fußballmanager" veröffentlicht wurde, entwickelte sich die Wirtschaftssimulation schnell zu einem absoluten Klassiker. Es folgte neben einer World-Cup-Edition im Jahr 1997 Anstoss 2 und im Februar 1998 ging es dann in die "Verlängerung!" und weitere Titel wurden in kommenden Jahren veröffentlicht. Am 11. August 2006 war dann allerdings mit Anstoss 2007 das Ende der Fahnenstange erreicht und im Jahr 2009 schloss der Publisher Ascaron für immer seine Türen. Jetzt scheint dem Klassiker allerdings neues Leben eingehaucht worden zu sein. Wie Publisher Kalypso Media bekannt gab, soll der Fußballmanager in Form von Anstoss 2020 nach über 14 Jahren wieder zurückkehren.

Aktuell gibt es allerdings kaum Infos, lediglich der offiziellen Webseite ist zu entnehmen, dass der legendäre Fußballmanager wieder da ist. So wird der neueste Teil zwar im Zeichen des modernen Fußballs stehen, gleichzeitig aber das beliebte Gameplay des Management-Klassikers beibehalten. Zudem soll Anstoss Spieltiefe und Realismus bieten. Auch scheint man bei den Machern darauf bedacht gewesen zu sein, den Manager nicht zu sehr mit Funktionen zu überladen. Gerade dies sorgte in der Vergangenheit immer wieder für das Scheitern von Spielen dieses Genres. Lediglich die wesentlichen Aufgaben eines Managers müssen erfüllt werden. Welche dies jedoch genau sind, ist bis dato noch nicht bekannt.

Ebenfalls bleibt unklar, ob Publisher Kalypso Media über eine Lizenz der Bundesliga verfügen wird. Zumindest sollten die Vereine die exakten Namen und Wappen haben. Ob die Spieler ihre korrekten Namen tragen dürfte den meisten Fans sicherlich zunächst egal sein. Außerdem wäre es vorstellbar, dass die Community einen entsprechenden Patch entwickeln wird, der die Kader mit den originalgetreuen Namen ausstatten wird. Anstoss 2022 soll offiziell bereits im kommenden Jahr im Handel erhältlich sein.

"Als Fußball- und Simulationsfan geht für mich mit der Ankündigung von ‚Anstoss 2022‘ ein lang gehegter Traum in Erfüllung. Wir haben sehr lange nach einem geeigneten Entwickler für die ‚Anstoss‘-Lizenz gesucht und in 2tainment den richtigen Partner gefunden, um dieses Herzensprojekt umzusetzen“, erklärt Simon Hellwig, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Kalypso Media Group GmbH - Inhaber der „Anstoss“-Lizenz. “Auch wenn ‚Anstoss‘ oft als deutsches Thema gesehen wird, bin ich davon überzeugt, auch in anderen Fußball-begeisterten Märkten mit dem typischen Ein-Nachmittag-Eine-Saison-Gameplay-Loop punkten zu können."

Stefan Weyl, Managing Director bei der 2tainment GmbH, ergänzt: "Wir freuen uns sehr, die Möglichkeit zu haben, den Fans das Original ‚Anstoss‘-Gefühl zurück geben zu können. Ein modernes Anstoss, das dem heutigen Fußball Rechnung trägt, aber gleichzeitig ein echtes ‚Anstoss‘ bleibt – das ist unser Ziel. Es geht in ‚Anstoss 2022‘ darum, gleichermaßen Spieltiefe sowie Realismus zu bieten und sich dabei auf die wirklich wesentlichen Aufgaben eines Managers zu konzentrieren. Wir wollen das alte Gefühl von ‚Deine Mannschaft – Dein Verein und Dein Erfolg‘ wieder zurück auf die Bildschirme bringen."