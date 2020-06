Marvels Avengers für PlayStation 5 und Xbox Series X bestätigt

Die japanische Spieleschmiede Square Enix hat jetzt bekannt gegeben, dass Marvels Avengers sowohl für PlayStation 5 als auch für die Xbox Series X erhältlich sein wird. Alle Spieler, die eine Version des Games für Konsolen wie PS4 oder Xbox One erworben haben, erhalten ein kostenloses Upgrade auf die entsprechende Next-Gen-Konsole. Zudem lassen sich Spielerprofile und Fortschritte problemlos übertragen. Somit können alle Spieler an der Stelle weiterspielen, an der sie aufgehört haben. Außerdem wird Cross-Gen-Play unterstützt, das heißt, PS5-Spieler können mit ihren Freunden auf der PS4 spielen und Xbox Series-X-Spieler können sich mit ihren Freunden auf der Xbox One verbinden. Dies ist jedoch nicht zu verwechseln mit dem normalen Cross-Playing, bei dem auch Spieler von Sonys PlayStation auf Nutzer der Microsoft XBox treffen können.

Laut Angaben der Spieleschmiede wird das Erlebnis auf der PlayStation 5 nahtlos und dynamisch sein. Außerdem sollen die SSD sowie die erweiterte Haptik des PS5 DualSense-Controllers voll ausgenutzt werden. Des Weiteren lässt sich auf der PS5 ein verbesserter Grafikmodus oder ein Modus mit hoher Framerate wählen. Weitere Einzelheiten zu spezifischen Funktionen für Xbox Series X, Stadia und PC beabsichtigt Square Enix zu einem späteren Zeitpunkt bekannt zu geben. Mehr Informationen finden sich zudem im PlayStation-Blog, auf dem Gary Snethen, Chief Technology Officer von Crystal Dynamics, im Detail aufführt, was die Spieler von Marvels Avengers erwarten dürfen.

Ebenfalls wird es am 24. Juni 2020 beim digitalen Event “Marvels Avengers War Table” Neuigkeiten über das Spiel, den Koop-Modus und neue Gameplay-Inhalte geben.