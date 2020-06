Activision kündigt Crash Bandicoot 4: It’s About Time an

Wie die Spieleschmiede Activision jetzt bekannt gegeben hat, wird am 2. Oktober 2020 mit Crash Bandicoot 4: It’s About Time nach fast 22 Jahren die Trilogie fortgesetzt. Diese kann ab sofort vorbestellt werden. Verantwortlich für die Entwicklung ist Toys for Bob. Neben Sonys PlayStation 4 wird sich Crash Bandicoot 4 auf Microsofts Xbox spielen lassen.

Bei Crash Bandicoot 4: It’s About Time handelt es sich um keinen Remaster, sondern um ein komplett neues Spiel der Crash-Reihe seit über zehn Jahren. Toys for Bob hat sich bei der Entwicklung des vierten Teils für einen neuen Grafikstil entschieden, der der Reihe laut Angaben der Entwickler einen neuen Charakter und Charme verleihen soll. Crash Bandicoot 4: It’s About Time knüpft an das Ende von Crash Bandicoot: Warped an, als Neo Cortex, Dr. N. Tropy und Uka Uka auf einen fernen Planeten verbannt wurden. Nach jahrzehntelangen Fehlschlägen gelingt den dreien nun endlich die Flucht, wobei sie jedoch ein Loch in das Raum-Zeit-Gefüge reißen.

Paul Yan, Co-Studio Head bei Toys for Bob, gab zu Protokoll, dass man sich beim neuen Crash-Bandicoot-Teil auf das bekannte Gameplay der Reihe besinnt hat, jedoch neue Gameplay-Mechaniken implementieren wird. Hierzu gehört unter anderem die Möglichkeit, mit Crash an Wänden entlang zu laufen, bzw. über Rails zu grinden oder an Seilen zu schwingen.

Neben diversen Abenteuern erwarten die Gamer neue Spielelemente, die sowohl langjährige Fans als auch neue Spieler überzeugen sollen. Bei ihrem Abenteuer entdecken die Spieler vier Quantum-Masken, die über Raum und Zeit wachen und mit deren Hilfe sie die Regeln der Realität beugen können. Als Crash oder Coco begeben die Spieler sich auf eine Reise, um das Multiversum zu retten. Zudem lassen sich neue spielbare Charaktere wie zum Beispiel Neo Cortex auswählen.

“Unsere Teams haben schon zwei umwerfende neu gemasterte Crash Bandicoot-Titel veröffentlicht, und die Community liebt die Reihe nach wie vor. Deshalb ist es jetzt Zeit ein neues Kapitel aufzuschlagen“, so Rob Kostich, President von Activision. “Die loyale Fangemeinde wartet schon lange ungeduldig darauf, dass die Reise ihres heißgeliebten Beuteldachses weitergeht, und mit Crash Bandicoot 4: It’s About Time sorgen wir dafür, dass sie auf ihre Kosten kommt.“

Crash Bandicoot 4: It’s About Time wird für eine unverbindliche Preisempfehlung von rund 70 Euro im Handel erhältlich sein. Weitere Informationen finden sich auf der offiziellen Webseite des Jump-and-Run-Konsolenspiels.