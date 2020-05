Inside The Last of Us Part II startet mit Story-Einblicken

Wie Sony jetzt bekannt gegeben hat, ist ab sofort die erste von insgesamt vier Episoden der neuen Videoserie “Inside The Last of Us Part II” auf dem PlayStation-YouTube-Kanal verfügbar. Bei der neuen Serie des Actions-Adventures zeigt das Unternehmen Interviews mit den Entwicklern von Naughty Dog, die unter anderem Einblicke in den Entstehungsprozess von The Last of Us Part II geben. Jedes Video beleuchtet verschiedene Aspekte des Spiels, wie zum Beispiel das Design oder die Technologie. Im ersten Video erhalten die Gamer einen spoilerfreien Einblick in die Geschichte sowie in Ellies und Joels Leben in Jackson. Ebenso wird über die Besetzung der Charaktere gesprochen und darüber, wie die Welt erweitert wurde.

Die drei weiteren Episoden von "Inside The Last of Us Part II" werden an folgenden Terminen veröffentlicht:

20. Mai 2020: Inside the Gameplay

27. Mai 2020: Inside the Details

3. Juni 2020: Inside the World

Das exklusiv für die PlayStation 4 erscheinende Action-Adventure The Last of Us Part II von Naughty Dog setzt die Geschichte rund um Ellie fort. Die Story von The Last of Us Part II spielt fünf Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils. Der neueste Part der Serie erscheint am 19. Juni 2020 ungeschnitten in Deutschland, Österreich sowie der Schweiz.

Zudem wird sich The Last of Us Part II sowohl in einer Standard-Edition als auch in einer Digital-Deluxe-Version erwerben. Außerdem wird es das Spiel in einer Special-Edition sowie in einer Collectors-Edition geben, die nur physisch im Handel erhältlich ist. Des Weiteren veröffentlicht Sony eine exklusive Amazon-Steelbook-Variante.

Vorbesteller jeglicher Editionen erhalten zum Erscheinen der Vollversion die folgenden digitalen Vorbesteller-Boni: