Summer Game Fest 2020: Tony Hawk's Pro Skater 1 & 2: Remaster vorgestellt

Passend zu seinem 52. Geburtstag kehrt der Birdman, a.k.a. Tony Hawk, wieder zurück auf die Konsolen dieser Welt. Um genau zu sein auf Sonys PlayStation 4, Microsofts Xbox One und via Epic Games Store auf den PC. Allerdings erwartet die Hobby-Skater kein neues Abenteuer des elffachen Weltmeisters. Sowohl der erste als auch der zweite Teil der legendären "Tony Hawk’s Pro Skater"-Reihe werden in 4K neu aufgelegt. Der Release des Remasters, der beide Spiele beinhalten soll, ist für den 4. September 2020 geplant. Neben der Standard-Edition wird es ebenfalls eine Deluxe-Variante geben. Diese besitzt einen zusätzlichen Skater und diverse Outfits.

Bereits im Sommer soll es zudem eine Demo mit dem legendären Lagerhallen-Level aus dem ersten Teil geben. Des Weiteren wird sich die Remaster-Version sowohl online als auch lokal mit Freunden im klassischen Splittscreen spielen lassen.

Neben dem Birdman sind ebenfalls die Skater-Legenden Bucky Lasek, Steve Caballero, Geoff Rowley, Andrew Reynolds, Elissa Steamer, Chad Muska, Kareem Campbell, Jamie Thomas, Eric Koston, Rodney Mullen, Rune Glifberg und Bob Burnquist im kommenden Remaster vertreten. Außerdem sind Hobby-Skater in der Lage, ihren eigenen Skatepark zu designen und mit Freunden zu teilen. Auch wird es möglich sein, einen individuellen Skater zu kreieren.

Neben den bekannten Combos aus Teil eins und zwei werden sich beim Remaster auch neue Tricks aus den später erschienen Teilen des Franchises ausführen lassen. Der mittlerweile zum Kult gewordene Soundtrack darf natürlich auch beim Remaster nicht fehlen.

Auch nach über 20 Jahren gelten die ersten beiden Teile der "Tony Hawk’s Pro Skater"-Reihe als die besten des gesamten Franchises. Gerade in Retro-Kreisen führt an den Titeln kein Weg vorbei. Mit dem Remaster veröffentlicht Activision erstmals ein Spiel exklusiv im Epic Games Store. Ob sich der Remaster in ferner Zukunft auch über die Valve Vertriebsplattform Steam beziehen lässt, ist bis dato nicht bekannt.