Nintendos Super Mario hüpft dank LEGO in die reale Welt

Was sich bereits in den letzten Tagen ankündigte, ist jetzt beschlossene Sache: Die LEGO Gruppe und Nintendo machen fortan gemeinsame Sache. Im Rahmen einer Partnerschaft hüpft Nintendos bekanntester Spieleheld Super Mario künftig mithilfe der beliebten LEGO-Bauklötzchen von den Bildschirmen in die reale Welt.



Im Laufe des Jahres bringen beide Unternehmen eine gemeinsame Produktlinie auf den Markt, womit sich von Kinderhänden und Fans der Serie die aus Super Mario Bros. bekannten Spielwelten nachbauen lassen. Wie im Videospiel hüpft der japanische Superheld über Abgründe, meistert schwierige Passagen und setzt sich zahlreichen Gegnern wie den Gumbas mit Sprungattacken zur Wehr. Dabei sammelt er natürlich stetig Münzen ein und spielt gegen die Zeit.

Während die Spielwelt sich dank der LEGO-Technik flexibel gestalten lässt und zahlreiche bekannte Inhalte mit sich bringt, besitzt Super Mario einen kleinen Farbbildschirm in der Brust, der beispielsweise die Anzahl der gesammelten Münzen anzeigt, über seine Lebensenergie informiert oder aber die Zeit bis zum Ende des Levels ankündigt. Außerdem hat er eine Reihe von Sensoren integriert – vermutlich Bluetooth und NFC – sowie einen Lautsprecher, die weitere Aktionen ermöglichen. Beim Erreichen der Zielfahne ertönt beispielsweise der klassische Spielsound, auf einem Münzblock wird ebenfalls der passende Sound abgespielt, die Zahl im Display entsprechend aktualisiert.

Der berühmte Klempner kann verschiedene Mützen einsammeln, die ihn vermutlich wie im Videospiel zusätzliche Fähigkeiten verleihen. Über die halten sich Nintendo und die LEGO Gruppe allerdings noch zurück, gemeinsam wollen die Unternehmen in den nächsten Wochen und Monaten in regelmäßigen Abständen neue Inhalte und Möglichkeiten präsentieren, denn einen Veröffentlichungstermin von LEGO Super Mario oder gar einen ersten Preis nannten die beiden Partner noch nicht.

In einem ersten Video gibt es zumindest schon einmal die ersten Ausschnitte zu sehen – auch andere Charaktere wie Yoshi, Bowser oder Koopa Troopa sind zu sehen. Nintendo kündigte in dieser Woche außerdem an, seine Switch-Lite-Konsole ab sofort auch in der Farbvariante „Koralle“ in Deutschland anzubieten. Je nach Ausführung kostet die Konsole etwa 189 oder 299 Euro.