Ab 15 Uhr: Alle Infos zur Command-&-Conquer-Remastered-Collection

Bereits im Jahr 2018 gab die Spieleschmiede Electronics Arts bekannt, dass man beabsichtige, die Spieleklassiker Command & Conquer Alarmstufe Rot und C&C Tiberiumkonflikt mithilfe eines Remasters neu aufzulegen. Zwar ließ sich auf der Command-&-Conquer-Remastered-Newsseite immer mal wieder die eine oder andere Info zum aktuellen Zwischenstand der Entwicklung entnehmen, jedoch scheint EA so langsam aber sicher in die Vollen zu gehen. Aus diesem Grund wird das Entwicklerstudio heute, am 10. März 2020 um 15 Uhr und damit schon in wenigen Minuten, einen Trailer zum Remaster-Release veröffentlichten.

EA verspricht einen tiefen Einblick in die Entwicklung – ob das Unternehmen ebenfalls einen Releasetermin bekannt geben wird, bleibt zunächst abzuwarten, allerdings kündigte die Spieleschmiede bereits in der vergangenen Woche an, dass mit KW 11 eine besondere Woche für alle Command-&-Conquer-Fans wartet. Somit scheinen sich die Macher des Remasters etwas ganz Besonderes überlegt zu haben und man darf gespannt sein, ob diese liefern werden.

Aktuell ist unter anderem bekannt, dass es eine 4K-Auflösung geben wird und neben den Hauptspielen Alarmstufe Rot aus dem Jahr 1996 sowie Tiberiumkonflikt aus dem Jahr 1995 alle veröffentlichten Erweiterungen im Remaster enthalten sein werden. Momentan ist davon auszugehen, dass sich beide Spiele zusammen erwerben lassen und nicht einzeln von EA vertrieben werden.