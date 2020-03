Death Stranding erscheint am 2. Juni für den PC

Wie erwartet wird Death Stranding auch für den PC erscheinen. In einem Trailer hat man dies nun bestätigt und zeigt einige Spielszenen mit 60 FPS – wohl eines der Herausstellungsmerkmale der PC-Version. Die Ingame-Szenen besitzen den Hinweis, dass es sich noch nicht um die finale Grafikqualität handeln soll. In jedem Fall scheint es einen Fotomodus zu geben, der in der Konsolenversion fehlt. Ob dieser dann nachgereicht wird, bleibt offen. Natürlich sollen am PC auch Widescreen-Auflösungen unterstützt werden.

Demnach wird Death Stranding am 2. Juni für den PC erscheinen und kann ab sofort vorbestellt werden. Vorbesteller erhalten einige digitale Bonusinhalte.

Informationen über die möglichen Systemvoraussetzungen gibt es noch nicht. Diese werden sicherlich im Verlaufe der kommenden Wochen und Monate folgen.