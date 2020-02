Final Fantasy 7 Remake: Neuer Trailer zeigt Red XIII und vieles mehr

Die japanische Spieleschmiede Square Enix hat jetzt der Öffentlichkeit einen neuen Trailer zum Final Fantasy VII Remake vorgestellt. Besagter Trailer stellt neben der Titelmelodie des Rollenspiels auch diverse Bossfights und Zwischensequenzen vor. Für Fans der Originalversion zeigt der Trailer zudem einige unvergessliche Momente, die an das Original erinnern und neu inszeniert wurden.

Zudem lässt sich das Titellied während der Orchester-Welttournee, die in Zusammenarbeit mit AWR Music Productions organisiert wurde, in über zehn Städten live erleben. Die Konzerte haben ihren Auftakt im Juni in Los Angeles und bieten Musik des Soundtracks, welche von einem majestätischen Orchester und einem Chor unter der Leitung von GRAMMY-Gewinner Arnie Roth, der für seine Arbeit an "Distant Worlds: Music from FINAL FANTASY" bekannt ist, dargeboten werden. Mehr Informationen finden sich hier. Für alle, die bei einem Konzert nicht live dabei sein können, veröffentlicht die japanische Spieleschmiede im Frühsommer des Jahres 2020 der Original-Soundtrack von Final Fantasy VII.

Das Final Fantasy VII Remake erscheint am 10. April 2020 für Sonys PlayStation 4. Das Spiel ist eine Neuinszenierung des Originals und taucht laut Aussagen von Square Enix tiefer in dessen Welt und Charaktere ein als je zuvor. Der erste Teil des Projekts spielt in der Stadt Midgar und präsentiert ein vollkommen eigenständiges Spielerlebnis, welches den perfekten Einstieg in die Reihe bieten soll.

Der Remake bietet neben diversen Charakteren und einer mitreißenden Geschichte auch ein Hybrid-Kampfsystem, das Echtzeit-Action mit strategischem, Befehl-basiertem Kampf verbindet. Das Rollenspiel wird mit englischer, japanischer, französischer und deutscher Synchronisation sowie Untertiteln in Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch und brasilianischem Portugiesisch erhältlich sein.