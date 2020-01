Battlefield V, Kapitel 6: Es geht in den Dschungel

Schon in wenigen Tagen startet Battlefield V ins sechste Kapitel. Dieses Kapitel nennt sich "In den Dschungel" - und wird auch tatsächlich die bereits angeteaserte Dschungel-Karte bringen.

Kapitel 6 wird zwar nicht so umfangreich wie das große Pazifikkrieg-Update, das gleich drei neue Karten brachte. Aber die neue Dschungel-Karte verspricht trotzdem ein Terrain, das es so bisher noch nicht im Spiel gab. Die Salomonen-Karte (Solomon Islands) soll den Spieler in einen dichten Dschungel versetzen. Mit Blick auf die Draufsicht wirkt die Karte nicht besonders groß. Doch im dichten Dschungel mit seinen Flüssen und Sümpfen soll man die Gegner bestens aus dichter Deckung oder versteckten Bunkern heraus überraschen können - bzw. von ihnen überrascht werden. Dabei werden sowohl Infanteriegefechte als auch die Nutzung von Land- und Wasserfahrzeugen möglich sein. Die Karte wird es für verschiedene Modi geben, darunter auch für Durchbruch.

Kapitel 6 bringt außerdem drei neue Waffen und zwei neue Gadgets. Sie werden nicht mehr durch das Erledigen der wöchentlichen Tides-of-War-Aufgaben, sondern durch das Erreichen bestimmter Kapitelränge freigeschaltet. Für den Versorgungssoldat gibt es mit dem Typ 11 LMG und der Schrotflinte Model 37 gleich zwei neue Waffen. Ansonsten erhält nur der Sturmsoldat eine frische Waffe: Das vollautomatische Gewehr M2 Karabiner. Als Gadget bekommt er zusätzlich die M1A1 Bazooka. Sowohl Sturm- als auch Versorgungssoldat werden außerdem die neue Stoßmine nutzen können.



Für das Erreichen von Kapitelrängen gibt es zusätzlich weitere Belohnungen wie Embleme, Waffen-Skins und Uniformen. Wer es innerhalb der Kapitelzeit auf Level 40 schafft, erhält die Elitesoldatin Misaki Yamashiro. Zwei weitere Elitesoldaten werden voraussichtlich wie üblich Bezahl-Inhalte. Das gilt auch für das Kapitel 5 Premium Booster-Pack mit 2.000 Battlefield-Währung, drei Spezialaufträgen, Kapitel-EP-Boost in Höhe von 20 % sowie sechs Stufen-Catch-Ups.

Kapitel 6 soll am 6. Februar starten. Ein offizieller Übersichtstrailer erlaubt schon jetzt einen Blick auf die neue Salomonen-Karte. Auch neue Waffen sind bereits in Aktion zu sehen. Am Ende des Trailer wird außerdem kurz geteasert, dass es in Zukunft individuell anpassbare Panzer geben wird. Das wurde mittlerweile auch vom Community Manager Adam Freemann per Twitter bestätigt - und zwar konkret für das Update 6.2.