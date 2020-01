Horizon: Zero Dawn soll für den PC erscheinen

Wie jetzt anonymen Insider-Berichten zu entnehmen ist, soll der exklusive PlayStation-4-Titel Horizon: Zero Dawn noch in diesem Jahr für den PC erhältlich sein. Das Open-World-Spiel, das in einer post-apokalyptischen Version der Vereinigten Staaten spielt, die von Roboterdinosauriern überrannt wurde, erschien bereits im Februar 2017 für Sonys PlayStation 4. Entwickelt wurde das Spiel von Guerrilla Games, die sich im Besitz von Sony befinden. Drei Jahre später soll Horizon nun erstmals auf einer anderen Plattform als der PS4 erscheinen. Es würde damit das erste Guerilla-Spiel auf einer Nicht-PlayStation-Plattform werden, seit Sony das niederländische Studio im Jahr 2005 gekauft hat.

Horizon: Zero Dawn soll sowohl im Epic Games Store als auch bei Valves Steam erscheinen. Wann genau das Open-World-Spiel allerdings veröffentlicht wird, ist bis dato noch unbekannt. Des Weiteren gibt es zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Stellungnahmen von Sony bzw. eine offizielle Bestätigung.

Mit dem PC-Release von Horizon: Zero Dawn haben die Entwickler die Möglichkeit, auf weitaus mehr Leistung zurück zu greifen. Bei der PS4-Version wurde die Framerate von Horizon: Zero Dawn auf 30 Bilder pro Sekunde begrenzt.

Ob Horizon: Zero Dawn aufgrund von Death Stranding einen PC-Port erhält, ist unklar. Beide Spiele laufen auf der Decima Engine von Guerilla, einer Suite von Tools und Software zur Erstellung von Videospielen. Außerdem haben Guerrilla und Kojima Productions in den letzten Jahren eng zusammengearbeitet. Death Stranding ist aktuell nur auf der PlayStation 4 verfügbar, allerdings erscheint das Open-World-Spiel in diesem Jahr auch auf dem PC.

Seit der Einführung der PlayStation 1 im Jahr 1994 ist fast jedes von Sony finanzierte und entwickelte Spiel exklusiv für eine PlayStation-Plattform erschienen. Sonys Strategie war schon immer darauf ausgerichtet, den Verkauf von Hardware mit Software zu fördern bzw. umgekehrt. Man würde erwarten, dass Sony den gleichen Ansatz auch bei zukünftigen Spielen für die neue PlayStation 5 verfolgt. Allerdings zeigen die jüngsten Entwicklungen, dass man bei Sony scheinbar neue Wege einschlagen möchte.