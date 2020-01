Borderlands 3 erhält erstes Update in 2020

Die US-amerikanische Spieleschmiede Gearbox Software hat jetzt ein neues Update für den Ego-Shooter Borderlands 3 veröffentlicht. Besagte Aktualisierung ist neben dem PC auch für Sonys PlayStation 4 sowie Microsofts Xbox One erschienen. Im Fokus des Hotfixes stehen in erster Linie von der Community gemeldete Fehler. Dazu zählt unter anderem die Behebung eines Problems, bei dem die Gesamt-Waffenschild-Kapazität von "Billiger Tipp" manchmal nicht im Hinweis auf der Objektkarte erscheint. Ebenfalls wird FL4Ks Rasender Angriff in Zukunft den erwarteten Bonus für Haustier-Schaden besitzen. Auch bei Rakkstar wird der in der Beschreibung des Skills versprochene Abklingzeit-Modifikator mit dem Update nun korrekt sein. Des Weiteren ist der Fehler, bei dem "Arbalest der Dsiziplin" manchmal nur mit Schilden spawnte, passé.

Beim Gesalbten-Enforcer beschwerten sich Nutzer, dass dieser durch seine Immunitäten manchmal schwieriger zu besiegen war. Die Spieleschmiede hat die Gesundheit des Gesalbten-Enforcer aus diesem Grund vorläufig herabgesetzt. Allerdings arbeitet man aktuell an einer dauerhaften Lösung. Zudem entschuldigt sich die Gearbox, dass es den Entwicklern nicht gelungen ist den angepassten Event “Eliminierung in der Maliwan-Geheimanlage” zum Jahreswechsel zu veröffentlichen. Das Entwicklerstudio gab jedoch zu Protokoll, dass man beabsichtigt, besagten Event in der nächsten Woche zu veröffentlichen. Ob dieses Vorhaben von Erfolg gekrönt sein wird, bleibt zunächst abzuwarten.

Vom 16. bis 30. Januar erwartet die Borderlands-3-Gamer eine etwas einfachere Eliminierung. Laut Angaben der Entwickler ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um die "Eliminierung in der Maliwan-Geheimanlage" zu erleben, wenn man zuvor keine Fortschritte gemacht hat oder keine Gruppe finden konnte. Nach dem 30. Januar steigt die Schwierigkeit des Events wieder auf die gewohnte Stufe an.