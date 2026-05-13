Werbung

Reddit testet offenbar eine neue Maßnahme, um mobile Nutzer stärker in die eigene App zu drängen. Mehrere Anwender berichten derzeit, dass sie beim Besuch der mobilen Webseite plötzlich von einer nicht überspringbaren Einblendung blockiert werden, die ausschließlich zum Download der Reddit-App auffordert. Ein Zugriff auf die mobile Webversion war in diesen Fällen nicht mehr möglich.

Die Overlay-Meldung blendet einen großen Download-Button ein und verweist auf Vorteile wie bessere Suchfunktionen oder personalisierte Inhalte. Eine Möglichkeit, die Meldung zu schließen oder die Webseite ohne App weiter zu nutzen, fehlt jedoch. Laut einem Sprecher des Unternehmens handelt es sich dabei um einen begrenzten Testlauf für mobile Nutzer, die Reddit ohne Anmeldung verwenden. Reddit wolle herausfinden, ob diese Nutzer mit der App zufriedener seien als mit der mobilen Webseite.

Der Konzern begründet den Schritt damit, dass die App ein besseres und stärker personalisiertes Nutzungserlebnis ermögliche. Nutzer könnten Communities leichter finden und Inhalte gezielter auf ihre Interessen zuschneiden. Damit folgt Reddit einem Trend, den bereits andere Plattformen wie X oder Instagram verfolgen. Auch dort werden Anwender zunehmend dazu bewegt, Apps zu installieren oder sich dauerhaft einzuloggen.

In der Community stößt die Maßnahme allerdings auf Kritik. In mehreren Subreddits wie r/help, r/bugs oder r/enshittification häufen sich Beschwerden über die Einschränkungen. Viele Nutzer sehen darin einen weiteren Versuch großer Plattformen, den offenen Zugriff über den Webbrowser zurückzudrängen und stattdessen stärker kontrollierte App-Ökosysteme aufzubauen. Kritisiert wird unter anderem, dass die Einblendung keine klaren Alternativen oder Hinweise bietet, wie sich die Sperre umgehen lässt.

Technisch scheint die Blockade zumindest teilweise über Browserdaten gesteuert zu werden. Einige Nutzer berichten, dass sich die mobile Webseite nach dem Löschen von Cookies wieder normal öffnen ließ. Auch die Anmeldung mit einem Reddit-Konto kann die Sperre umgehen, offiziell kommuniziert wird dies jedoch nicht.