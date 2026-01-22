Werbung

Meta beginnt ab der kommenden Woche damit, Werbung weltweit auf dem Kurznachrichtendienst Threads auszuspielen. Damit endet die bislang werbefreie Phase der Plattform rund zweieinhalb Jahre nach ihrem Start. Mit inzwischen mehr als 400 Millionen monatlich aktiven Nutzern erreicht Threads eine Größenordnung, bei der eine Monetarisierung aus Sicht des Mutterkonzerns wirtschaftlich notwendig wird.

Die Einführung der Anzeigen erfolgt dabei schrittweise. Meta plant, den sogenannten Ad Load zunächst niedrig zu halten und die Anzahl der eingeblendeten Werbeinhalte erst über mehrere Monate hinweg zu erhöhen. Auf diese Weise soll verhindert werden, dass der Feed der Nutzer abrupt überladen wird und die Nutzungserfahrung spürbar leidet. Technisch bedeutet das eine kontrollierte Skalierung der Werbeauslieferung innerhalb der bestehenden Infrastruktur.

Für die Ausspielung der Werbung nutzt Meta dieselben KI-gestützten Systeme, die bereits bei Facebook und Instagram eingesetzt werden. Diese basieren auf maschinellen Lernmodellen, die Nutzungsdaten analysieren, um Anzeigen kontextbezogen und personalisiert auszuliefern. Threads greift damit auf ein etabliertes Anzeigensystem zurück, das auf Reichweite, Zielgruppen-Segmentierung und automatisierte Optimierung ausgelegt ist. Für Werbetreibende bedeutet das, dass bekannte Formate und Steuerungsmechanismen genutzt werden können, ohne dass eigens neue technische Lösungen erforderlich sind.

Für Nutzer ändert sich vor allem die Zusammensetzung des Feeds. Anstelle rein organischer Inhalte werden künftig auch bezahlte Beiträge integriert, deren Auswahl durch Metas bestehende Datenmodelle bestimmt wird. Experimentelle oder speziell für Threads entwickelte Werbeformate sind zum Start nicht vorgesehen, was auf eine möglichst reibungslose Integration in das bestehende Werbeökosystem hindeutet.

Der globale Werbe-Rollout bei Threads reiht sich in einen breiteren Trend der Branche ein. Angesichts steigender Betriebs- und Entwicklungskosten setzen auch andere Plattformen verstärkt auf Werbung als Finanzierungsquelle. Meta positioniert Threads damit klar als festen Bestandteil seines kommerziellen Angebots und erweitert die Reichweite seines Anzeigenetzwerks um eine weitere, technisch eng angebundene Plattform.