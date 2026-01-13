Werbung

Ab dem 13. Januar ist HBO Max nun auch offiziell in Deutschland sowie weiteren deutschsprachigen Ländern verfügbar und ergänzt den ohnehin stark fragmentierten Markt um ein weiteres Angebot. Zum Start stehen bekannte Film- und Serienmarken wie die Harry-Potter-Reihe oder Game of Thrones im Mittelpunkt des Katalogs.

HBO Max lässt sich dabei entweder einzeln oder in Kombination mit RTL+ abonnieren. Im Bundle erhalten Nutzer je nach Variante Zugriff auf RTL+ Premium sowie HBO Max in der Basisversion mit Werbung oder als werbefreies Standard-Abo. Preislich liegen die kombinierten Angebote bei 12 beziehungsweise 18 Euro pro Monat und sind damit günstiger als der separate Abschluss beider Dienste. Eine Bündelung mit dem Premium-Tarif von HBO Max wird nicht angeboten.

Wer ausschließlich HBO Max nutzen möchte, kann zwischen drei Abostufen wählen. Das Basis-Abo mit Werbung kostet 6 Euro pro Monat, ab Anfang 2027 steigt der Preis aber bereits auf 7 Euro. Das Standard-Abo ohne Werbung liegt bei 12 Euro pro Monat und erhöht sich ebenfalls zum Jahreswechsel 2027 auf 13 Euro. Die Premium-Variante kostet 17 Euro monatlich, später 18 Euro, und ist Voraussetzung für das Streaming in 4K-Auflösung. Während Basis- und Standard-Abo paralleles Streaming auf zwei Geräten in Full HD ermöglichen, bietet das Standard-Abo zusätzlich die Möglichkeit, bis zu 30 Inhalte für die Offline-Nutzung herunterzuladen. Der Premium-Tarif erweitert die technische Ausstattung um 4K-Auflösung und höhere Bildqualität.

Ergänzend zu allen Tarifen kann zusätzlich ein Sport-Abo für 3 Euro im Monat gebucht werden. Dieses umfasst die linearen Kanäle Eurosport 1 und Eurosport 2 mit Sportarten wie Radsport und Tennis. Die Olympischen Winterspiele Milano Cortina 2026 sollen allen Abonnenten unabhängig vom gebuchten Tarif ohne Aufpreis zur Verfügung stehen. Alternativ kann HBO Max auch über Prime Video gebucht werden, wofür keine zusätzliche App erforderlich ist, der Preis bleibt jedoch unverändert.

Der Marktstart hat allerdings unmittelbare Folgen für Sky-Kunden. Viele HBO-Inhalte waren bislang Bestandteil des Sky-Programms, verlieren nun aber ihre Exklusivität. Während einzelne Serien weiterhin parallel bei Sky und WOW verfügbar bleiben sollen, wandern neue Produktionen künftig ausschließlich zu HBO Max. Zudem sind bereits mehrere ältere Titel aus dem Sky-Angebot verschwunden, darunter die ursprüngliche Game-of-Thrones-Serie und die Harry-Potter-Filme. Sky verweist darauf, weiterhin relevante Inhalte von Warner Bros. Discovery im Portfolio zu führen und räumt seinen Kunden kein Sonderkündigungsrecht ein.