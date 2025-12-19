Werbung

Die Ankündigung des neuen Mozilla-CEO Anthony Enzor-DeMeo, Firefox künftig stärker als KI-gestützten Browser auszurichten, hat in Teilen der Nutzerbasis deutliche Skepsis ausgelöst. Vor allem der geplante Einsatz großer Sprachmodelle im Kern des Browsers wird kritisch gesehen. Zwar betonen Firefox-Entwickler inzwischen öffentlich, dass ein Killswitch vorgesehen ist, mit dem sich sämtliche KI-Funktionen vollständig deaktivieren und aus der Benutzeroberfläche entfernen lassen sollen. Dennoch bleibt die Sorge bestehen, dass KI-Komponenten tief in die Architektur integriert werden und damit das Vertrauen in den letzten großen Browser mit einer unabhängigen Render-Engine weiter untergraben.

Eine klare Gegenposition nimmt der Firefox-Fork Waterfox ein. Hauptentwickler Alex Kontos kündigte in einem Blogbeitrag an, dass Waterfox keine Large Language Models integrieren wird. Der Browser positioniert sich damit ausdrücklich als Alternative für Nutzer, die auf KI-Funktionen im Browser verzichten möchten. Kontos argumentiert, dass ein bloßer Abschaltmechanismus nicht ausreiche, wenn es sich um schwer überprüfbare, nicht transparent arbeitende Systeme handelt, deren interne Entscheidungsprozesse für Anwender nicht nachvollziehbar sind.

Technisch versteht Kontos den Browser weiterhin primär als User Agent, der Eingaben des Nutzers ausführt und dessen Interessen im Web vertritt. Wird diesem Modell eine zusätzliche KI-Ebene vorgeschaltet, verändert sich die Rolle des Browsers grundlegend. Funktionen wie automatische Tab-Organisation, kontextabhängige Inhaltsanpassungen oder Eingriffe in den Verlauf könnten dann auf Basis interner Modelle erfolgen, deren Logik für den Nutzer nicht überprüfbar ist. Selbst bei optionaler Aktivierung entstehe dadurch ein zusätzlicher Kontroll- und Überwachungsaufwand.

Waterfox basiert technisch auf Firefox ESR und ist für Windows, macOS, Linux und Android verfügbar. Der Fokus liegt auf klassischer Browserfunktionalität, hoher Performance und Kompatibilität, insbesondere auch mit älteren Erweiterungen. Telemetrie ist standardmäßig deaktiviert, zusätzliche Datensammlungen oder cloudbasierte Analysefunktionen sind nicht Bestandteil des Projekts. Damit unterscheidet sich Waterfox sowohl funktional als auch architektonisch von der geplanten Ausrichtung von Firefox.