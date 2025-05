Werbung

YouTube testet derzeit ein neues Premium-Abonnement für zwei Personen, das in ausgewählten Ländern ausgerollt wurde. Der vergünstigte Tarif richtet sich an Nutzerinnen und Nutzer in Indien, Frankreich, Hongkong und Taiwan. Das neue Modell soll mehr Flexibilität bieten und den Zugang zu Premium-Vorteilen wie werbefreiem Streaming und Hintergrundwiedergabe attraktiver gestalten, ohne gleich ein vollwertiges Familienabo abschließen zu müssen.

Der Ansatz ähnelt dem Duo-Tarif von Spotify und erlaubt zwei Personen, die im selben Haushalt leben, gemeinsam ein vergünstigtes YouTube-Premium-Abonnement zu nutzen. Dieses Angebot könnte für all jene interessant sein, die bisher aufgrund gestiegener Preise ihre Abonnements gekündigt haben, nun aber mit einem günstigeren Modell als zahlender Kunde zurückkehren würden.

Für YouTube bedeutet die Einführung einer Zwei-Personen-Option auch eine strategische Chance, neue Abonnenten zu gewinnen und den Umsatz zu steigern. Aktuell versucht das Unternehmen auf verschiedenen Wegen, sein Abo-Modell zu erweitern. Bereits im März hatte YouTube mit Premium Lite eine neue Abostufe eingeführt, die in den USA, Australien, Deutschland und Thailand verfügbar ist. Sie erlaubt den werbefreien Zugang zu den meisten Videos für 7,99 Dollar (5,99 Euro in Deutschland) im Monat, schließt aber Zusatzfunktionen wie YouTube Music aus.

Insgesamt verzeichnet YouTube laut eigenen Angaben weltweit mehr als 125 Millionen Nutzer, die entweder ein kostenpflichtiges Abo abgeschlossen haben oder sich in einer Testphase befinden. Ob und wann das Zwei-Personen-Abo über die aktuellen Testmärkte hinaus eingeführt wird, ist bislang aber nicht bekannt.