Google hat die Bezeichnung des Golfs von Mexiko in seinen Karten und der Websuche weltweit angepasst. Während das Gewässer in Mexiko weiterhin unter seinem traditionellen Namen geführt wird, trägt es in den USA nun die offizielle Bezeichnung "Golf von Amerika". In allen anderen Ländern, darunter auch Deutschland, zeigt Google Maps diesen neuen Titel fortan ebenfalls als Ergänzung an.

Google begründet die Umbenennung mit einer Anpassung an das Geographic Names Information System (GNIS), eine US-amerikanische Datenbank, die geografische Bezeichnungen verwaltet. Das GNIS erfasst offizielle Namen für Orte, Gewässer und andere geographische Objekte innerhalb der Vereinigten Staaten und ihrer Territorien.

Die Änderung geht auf eine Exekutiventscheidung des US-Präsidenten Donald Trump zurück, die er am 20. Januar 2025 unmittelbar nach seinem Amtsantritt unterzeichnete. Der Name "Golf von Amerika" besitzt dabei keinen historischen Hintergrund und wurde in der Kartografie auch nie zuvor offiziell verwendet. Allerdings tauchte er in den vergangenen 15 Jahren vereinzelt in satirischem Kontext auf.

Die traditionelle Bezeichnung "Golf von Mexiko" existiert bereits seit dem 17. Jahrhundert. Zuvor wurden für das Gewässer verschiedene Namen verwendet, darunter "Meer des Nordens", "Golf von Florida", "Golf von Yucatán" oder "Golf von Sankt Michael". Erstmals erwähnt wurde die Bezeichnung "Golf von Mexiko" im Jahr 1550.

Die Namensänderung des Golfs von Mexiko ist nicht die einzige geografische Umbenennung unter Trump. Kurz nach seinem Amtsantritt verfügte er zudem per Exekutiventscheidung, dass der höchste Berg Nordamerikas, Denali, wieder seinen früheren Namen "Mount McKinley" erhält. Die Umbenennung des Berges hatte zuvor Barack Obama 2015 veranlasst, um der jahrhundertealten Bezeichnung der indigenen Bevölkerung Alaskas Rechnung zu tragen.

Während Google beim Golf von Mexiko weltweit die neue Bezeichnung mitführt, bleibt der Name Denali außerhalb der USA weiterhin als primäre Bezeichnung erhalten. In den Vereinigten Staaten hingegen folgt Google der offiziellen Umbenennung durch das US-Innenministerium und nennt den Berg nun wieder "Mount McKinley".