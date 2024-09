Werbung

YouTube plant eine deutliche Preiserhöhung für sein Premium-Abonnement in mehreren Ländern außerhalb der USA, darunter europäische Länder wie Irland, Belgien, die Niederlande und Italien. Berichte auf Reddit weisen darauf hin, dass die Preise um bis zu 50 % ansteigen könnten. Besonders drastisch fällt die Erhöhung wohl in der Schweiz und Schweden aus: In der Schweiz steigt der Preis für das Familienabo von 24 auf 34 Schweizer Franken, in Schweden von 179 auf 279 Kronen. Auch in anderen Regionen wie dem Nahen Osten, Singapur, Thailand und Indonesien werden die Preise angepasst.

Die neuen Preise betreffen sowohl Einzel- als auch Familienabonnements und treten im November 2024 in Kraft, weniger als ein Jahr nach der letzten globalen Preisanpassung von YouTube im November 2023. Diese Erhöhung könnte YouTube Premium zu einem der teureren Streaming-Dienste überhaupt machen, wobei allerdings berücksichtigt werden muss, dass das Angebot neben werbefreien Videostreamings auch noch Musik-Streaming beinhaltet.

Ergänzend dazu hat YouTube kürzlich ebenfalls bestätigt, dass Werbetreibende nun auch Anzeigen schalten können, die erscheinen, wenn Nicht-Premium-Nutzer Videos pausieren. Diese Änderungen könnten YouTubes Fokus auf die Monetarisierung weiter verstärken, während gleichzeitig der Druck auf Nutzer steigt, auf das Premium-Abonnement umzusteigen, um ein werbefreies Erlebnis zu genießen.

Ob und wann ähnliche Preiserhöhungen in Deutschland oder anderen Ländern bevorstehen, ist derzeit noch nicht bekannt.